Те, кто получают субсидии, о новой цене на газ могут и не узнать, – эксперт

В Украине подорожал газ для населения, цифры в платежках увеличатся на 23%. Мы всегда платили за такую цену на газ не из-за платежка, а из-за налогов.

Об этом в прямом эфире 24 канала сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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"Другое дело, что правительство, которое демонстрирует проблемы из-за собственной несобранности и неспособности выполнять обязательств", – отметил Харченко.

Все говорят сделать рыночную цену, как она есть на индустриальном рынке. Тогда в 2016 году, когда эти обязательства должны быть реализованы, газ был значительно дешевле, чем он есть сегодня. Правительство вообще бы не имело никакой проблемы и никто бы даже не заметил этого увеличения цены,

– отметил директор Центра исследований энергетики.

По его словам, сегодня это более популистско-политический скандал, который имеет отношение к политике и предвыборному периоду, чем к реальной цене газа.

"Прежде всего, все, кто получают субсидии вообще о новой цене могут не узнать из платежки. Им как компенсировали так и будут продолжать это делать", – сказал эксперт.

Харченко подчеркнул, что субсидии более чем достаточно и деньги на них есть. Только "Нафтогаз" платит 117 миллиардов гривен налогов. Сам по себе газовый комплекс генерирует больше денег в бюджет, чем нужно, чтобы оплатить субсидии.

Напомним, 19 октября стало известно, что Кабмин принял решение о повышении цены на газ для населения Украины. С 1 ноября 1000 кубометров газа стоит 8550 гривен вместо 6900.