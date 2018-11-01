23:09
1 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский бункер для террористов. В РФ запретили рэп-батлы
      Вєсті Кремля
      21:51, сегодня
      Вести.UA. Фиаско Гриценко. 322 высокопоставленных чиновника попали в немилость Путина
      Вєсті.UA
      19:22, сегодня
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, 31 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Те, кто получают субсидии, о новой цене на газ могут и не узнать, – эксперт

      135 Читати новину українською

      В Украине подорожал газ для населения, цифры в платежках увеличатся на 23%. Мы всегда платили за такую цену на газ не из-за платежка, а из-за налогов.

      Об этом в прямом эфире 24 канала сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

      Читайте также: Меркель призвала не искушать украинцев субсидиями и бесплатным газом

      "Другое дело, что правительство, которое демонстрирует проблемы из-за собственной несобранности и неспособности выполнять обязательств", – отметил Харченко.

      Все говорят сделать рыночную цену, как она есть на индустриальном рынке. Тогда в 2016 году, когда эти обязательства должны быть реализованы, газ был значительно дешевле, чем он есть сегодня. Правительство вообще бы не имело никакой проблемы и никто бы даже не заметил этого увеличения цены,
      – отметил директор Центра исследований энергетики.

      По его словам, сегодня это более популистско-политический скандал, который имеет отношение к политике и предвыборному периоду, чем к реальной цене газа.

      "Прежде всего, все, кто получают субсидии вообще о новой цене могут не узнать из платежки. Им как компенсировали так и будут продолжать это делать", – сказал эксперт.

      Харченко подчеркнул, что субсидии более чем достаточно и деньги на них есть. Только "Нафтогаз" платит 117 миллиардов гривен налогов. Сам по себе газовый комплекс генерирует больше денег в бюджет, чем нужно, чтобы оплатить субсидии.

      Напомним, 19 октября стало известно, что Кабмин принял решение о повышении цены на газ для населения Украины. С 1 ноября 1000 кубометров газа стоит 8550 гривен вместо 6900.

       

       

      Теги: Новости Украины Субсидии коммунальные услуги Тарифы Тарифы на газ
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 1 ноября: российские санкции, визит Меркель и прорыв в деле Мазура
      сегодня , 22:52 Главные новости 1 ноября: российские санкции, визит Меркель и прорыв в деле Мазура
      Злочин століття: хто вкрав коштовності з ЦУМу в Донецьку?
      сегодня , 22:00 Злочин століття: хто вкрав коштовності з ЦУМу в Донецьку?
      Олексій Чибісов
      Лучшие игры октября 2018: обзор Red Dead Redemption, Call of Duty: Black Ops 4
      сегодня , 21:02 Лучшие игры октября 2018: обзор Red Dead Redemption, Call of Duty: Black Ops 4
      Анастасія Можаровська
      Донбасс, экономика и минские соглашения: главные тезисы встречи Меркель и Порошенко
      сегодня , 20:38 Донбасс, экономика и минские соглашения: главные тезисы встречи Меркель и Порошенко
      Олександра Кравчук
      Російські санкції проти України – не більше, ніж політичний фарс
      сегодня , 20:30 Російські санкції проти України – не більше, ніж політичний фарс
      Артем Овдієнко
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук