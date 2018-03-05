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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Те, кто продолжат борьбу: мать после смерти сына в АТО стала мэром и изменила город

10:17, 5 марта 1468 Читати новину українською

Алла Квач потеряла сына в АТО, но не сдалась. Мама погибшего воина АТО после смерти сына смогла взять себя в руки и стать мэром города Залещики, что на Тернопольщине.

Она стала мэром в 2016-м. Городок маленький – население всего 10 тысяч. Бюджет тоже небольшой – 11 миллионов гривен. Алла вспоминает, когда начинала работать в местном жилищно-коммунальном хозяйстве, почти не было инвентаря.

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Но за два года купили трактор, пескоразбрасыватели, дробилку, которая сечет древесину на опилки. Ею можно отапливать городские учреждения и церкви. Вернули в собственность города коммунальный водоканал, который ранее был в частных руках. И полностью реконструировали городской парк, откуда открывается невероятный вид на Днестровский каньон. Жители Залещиков в восторге.

Поддерживали, голосовали за нее. Потому что мы стремились к изменениям, изменениям в лучшую сторону. Было очень много проблем, с которыми нужно было бороться, брать все и восстанавливать,
– сказал директор КП "Залещицкий водоканал" Адам Хомяк.

По специальности Алла врач-cтоматолог. Работала в районной больнице. За общественную работу взялась только после начала войны. В 2014-м на фронте погиб ее сын Орест.

Мы провели его в последний раз на поезд в Киев летом 8 июля, а затем уже встретили в гробу. Я практически не спала после того, как сын погиб,
– рассказала женщина.

Чтобы спасти себя от боли, сначала начала организовывать волонтерские акции – провела в городе 7 субботников. А потом решила баллотироваться.

Сейчас у женщины много работы и много планов. В этом году хочет установить несколько детских площадок и обновить еще один парк. А также мечтает снова сделать Залещики курортным городом. Раньше сюда на отдых приезжали со всей Восточной Европы.

Больше – смотрите в сюжете.

Теги: Новости Украины Тернополь
Источник: 24 Канал
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