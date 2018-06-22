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Ольга Черненко

Те, кто разбогател в Луганске на фоне войны, не хотят ее окончания

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Те, кто поднялся на фоне войны в Луганске, молятся, чтобы она не заканчивалась
Те, кто поднялся на фоне войны в Луганске, молятся, чтобы она не заканчивалась / Фото с открытых источников

Встреча друзей из довоенной жизни всегда в какой-то мере экзамен, потому что после рассказа о себе следует неизменное "Ну, а как ты?" И ты теряешься и немного недоумеваешь от того, что нужно уместить в рассказ о себе (почти резюме) что-то очень важное, что обязательно должно было с тобой случиться за эти четыре года в Луганске.

"Как-то так", – слишком скучно и слишком тривиально. Нужен треш, истории об обстрелах, взлетах, падениях, потери старой и желательно новой любви, которой неплохо бы случиться за эти четыре года войны. И еще появилась странная составляющая новой жизни – рассказы о тех друзьях, которые смогли взлететь резко и стремительно на фоне этих событий.

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Анализ их взлетов странный – часто это контрабанда, откаты за помощь в отмыве денег, работа на крупных российских поставщиков, которые вошли в новый Донбасс. Кому-то повезло занять вакантную должность коммерческого директора, а кто-то начал работать на себя, открыв свое дело и став даже учредителем новой сети супермаркетов. Но почти по всех этих историях есть теневая сторона – что-то, что остается за кадром – воровство, откат денежных средств, контрабанда. И еще рассказы об общих знакомых подкрепляются непременно примерами о том, как К. и Н. открыли свои фирмы, Б. купил себе новый дом, а В. последнюю модель иномарки. И мы хорошо понимаем, что никто из перечисленных старых приятелей до войны не купил бы себе ничего из этого. Да, машину в кредит, может быть. Но никак не дом после Медяника (вы вообще ориентируетесь, сколько такой дом может стоить?)

Да вы сами посмотрите на всех тех, кто до войны был рядовым менеджером, работая за свою зарплату и скромные откаты, которые никак не давали возможности покупать дома и иномарки последней модели. Им разве плохо сейчас? Да они молятся о том, чтобы война не заканчивалась. И никакой стабильности им не нужно, им не нужно признание нас, потому что с признанием закончится товар лодками и фурами, деньги тугими пачками и иномарки из Грузии с нулевым пробегом.

И те, кто так и остался в том же состоянии, что и до войны, вызывают недоумение и жалость. А кто тебе мешал работать? Кто не дает фантазировать и воплощать? Кто мешает ковать железо, не отходя от кассы? Давай, дерзай, рискуй, если хочешь дом, машину, фирму и счастье от всего этого. Можно, кстати, гонять машины из Грузии. Тоже ведь дело и не последнее. Находить те авто, что в угоне или утопленников, рихтовать и гонять сюда. Здесь как в тихой заводи сойдет все. Не нужна даже доверенность – только техпаспорт на машину.

И даже с парой тысяч долларов за доставку машина выходит дешевле, чем если брать ее здесь с рук в автокомиссионках – фирменных салонов здесь нет. Можно самому ехать, можно через Россию пригнать, но Грузия дешевле всего. Поэтому на Луганских улицах все больше машин с грузинскими номерами и российскими, а расстояние между бедными и богатыми все шире, как Северский Донец, который можно хоть вплавь, хоть на лодке, только берега отчего-то за четыре года все дальше, и не переплыть их ни вплавь, не перейти.

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Автор: Ольга Черненко
Теги: Новости политики Новости России Новости Украины Деньги Новости Луганска Война на Донбассе Публикации
Источник: 24 Канал
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