Автомобиль с кузовом, который напоминает своими формами инновационный автомобиль Илона Маска Tesla Cybertruck проехался по центру Одессы. Люди удивлялись и фотографировали местную Tesla.

По данным одесских журналистов, первые электрокары, в том числе и Tesla, появились в Одессе еще в 2014 году. Об этом сообщает местное издание "Думская". К теме Илон Маск: серийный Cybertruck станет меньше и сможет "немного плавать" Видео "одесской" Теслы опубликовали очевидцы: Что известно о Cybertruck Это новый электрокар от Tesla, получивший очень необычный футуристический дизайн. Но главным его преимуществом производитель называет чрезвычайную прочность конструкции корпуса.

По предварительным данным, массовое производство Cybertuck стартует в 2021 году.

Что касается стоимости, то базовая модификация Cybertruck будет стоить 39 900 долларов. А за топовую версию электрокара, который появится только в 2022 году, нужно будет заплатить 69 900 долларов.

Tesla Cybertruck