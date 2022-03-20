В течение последних 2 дней оккупанты пытали по меньшей мере 12 патриотов из Энергодара

Стало известно, что в Энергодаре рашистские оккупанты начали репрессии против жителей города.

Согласно предварительной информации, за последние два дня (по состоянию на 20 марта 2022 года – 24 канал) пыткам со стороны орков подверглись по меньшей мере 12 местных патриотов.

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Известно, что эти люди вели активную борьбу с оккупантами в социальных сетях.

"Да, россияне насильно вывозили людей в лес, издевались над ними, "настойчиво убеждали" перейти на сторону врага. Никто не сдался! Победа будет за нами", – говорится в сообщении.

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