Техас ушел под воду из-за шторма Имельда, есть жертвы: фото, видео
В американском Техасе бушует тропический штормом Имельда, из-за чего штат накрыли сильные паводки. Из-за непогоды погибли по меньшей мере два человека, парализованы дороги, аэропорты и работа местных школ.
Спасатели уже спасли около тысячи людей и эвакуировали их в приюты, пишет The Guardian.
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Среди жертв – 19-летний парень, который получил поражение электрическим током и утонул, пытаясь спасти коня.
Еще один мужчина в возрасте 40-50 лет утонул, когда хотел проехать на микроавтобусе вблизи аэропорта Буша в Хьюстоне. Там паводковые воды достигли 2,5 метров глубины.
К слову, в этом аэропорту отменили и задержали более 900 авиарейсов из-за непогоды.
Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил режим чрезвычайной ситуации в 13 округах штата.
Как видно на опубликованных фото и видео, наводнения накрыли немало населенных пунктов. Иногда вода достигает рекордного уровня, полностью затапливает автомобили и подтапливает дома. Люди передвигаются по улицам на надувных лодках.