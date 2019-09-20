Техас ушел под воду из-за шторма Имельда, есть жертвы: фото, видео

В американском Техасе бушует тропический штормом Имельда, из-за чего штат накрыли сильные паводки. Из-за непогоды погибли по меньшей мере два человека, парализованы дороги, аэропорты и работа местных школ.

Спасатели уже спасли около тысячи людей и эвакуировали их в приюты, пишет The Guardian.

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Среди жертв – 19-летний парень, который получил поражение электрическим током и утонул, пытаясь спасти коня.

Еще один мужчина в возрасте 40-50 лет утонул, когда хотел проехать на микроавтобусе вблизи аэропорта Буша в Хьюстоне. Там паводковые воды достигли 2,5 метров глубины.

К слову, в этом аэропорту отменили и задержали более 900 авиарейсов из-за непогоды.

Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил режим чрезвычайной ситуации в 13 округах штата.

I’ve declared a state emergency amid amid flooding from Tropical Storm Imelda.



This gives counties counties access to state resources as they respond to the flooding.



This adds to water rescue squads already deployed by TX.#txlege



https://t.co/jBe7GCn2Vi via @TexasTribune — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 19, 2019

Как видно на опубликованных фото и видео, наводнения накрыли немало населенных пунктов. Иногда вода достигает рекордного уровня, полностью затапливает автомобили и подтапливает дома. Люди передвигаются по улицам на надувных лодках.

BE SAFE. This is Conroe. The first picture is the foot of my driveway. Do not drive in high waters. My Ram almost got stuck. pic.twitter.com/pnyUyYnMuj — John Martinez (@SILCJohn) September 19, 2019

Houston, we have a problem. I-45 North Frwy is closed. Water up to the roof of cars. I-10 is closed in multiple areas. Traffic is a disaster. #KHOU11 #Imelda pic.twitter.com/YfGicAXZmN — Blake Mathews (@KHOUBlake11) September 19, 2019