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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Артем Овдиенко

      Виборчі перегони: ще два тижні фарсу – і лідер може змінитися

      318
      А якщо один із кандидатів технічний?
      А якщо один із кандидатів технічний? / Фото з відкритих джерел

      Лише два тижні лишилося до другого туру виборів, де ми повинні віддати голос або за Зеленського, або за Порошенка.

      Проте, останніми днями мене не полишає відчуття, що ми втрачаємо дуже дорогоцінний час! Адже зараз ми б мали чути від кандидатів якийсь конструктив – їхні пропозиції чи обіцянки щодо змін в країні. Натомість передвиборні перегони в один момент перетворилися на якийсь фарс, а я навіть не помітив, коли ми перейшли межу демократії й опинилися в театрі абсурду…

      Читайте також: Дебати Зеленського і Порошенка – це The Show Must Go On

      Коротко перекажу хронологію, потому – деякі висновки. Але попереджаю, що вони вам можуть не сподобатися. Не сприймати мої узагальнення, як агітацію на чиюсь користь, – це лише для інформування.

      Частина перша: наші кандидати знову обмінялися черговими відеозверненнями – Зеленський поставив новий 24-годинний ультиматум, що "арбітром" на дебатах має бути Юлія Тимошенко. В свою чергу, Петро Порошенко  вельми зневажливо закликав Зеленського бути мужиком і прийти на дебати, не ховаючись за спідницею. Варто зазначити, що Зеленський досить аргументовано пояснював, чому саме Юлія Тимошенко має вести дебати, мовляв, вона має тертю за кількістю підтримку серед українців! Аргумент? Так!

      Але порохоботи дивувалися, як у Зеленського виходить критикувати стару владу і в той же час кликати представницю цієї старої влади собі в арбітри? Втім, вважаю, чинний президент, цим закликом "бути мужиком" втратив обличчя. У минулому відеозверненні до Зеленського він був напрочуд ввічливим, але у черговому відео знову виказав до нього свою неповагу.

      І частина друга хронології подій: кандидати попрямували здавати аналізи на алкоголь і наркотики. Утім, те як і де вони це робили – також викликає чимало запитань. Чинний президент поїхав у лабораторію при НСК "Олімпійський".  Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун писала, що це мало не єдина в країні установа з обладнанням для виявлення різноманітних допінгів.

      Читайте також: Чому дебати не змінять рейтинги Зеленського і Порошенка: думка експерта

      А от Володимир Зеленський в державну лабораторію їхати відмовився, пояснючи це недовірою і побоюваннями навмисного спотворення його аналізів. Тому попрямував у приватну клініку "Євролаб". І можна було б зрозуміти побоювання Зеленського, проте, з'ясувалося, що з власником клініки він перебуває у дружніх стосунках, а сам забір крові робив знайомий через серіал "Свати" масажист (співробітник клініки мав якусь епізодичну роль у спродюсованому Зеленським серіалі). Звісно, це все може бути просто збігом обставин. І чесно кажучи, кожен з нас їде в лікарню до знайомого лікаря, чи на СТО до друга. Але порохоботи в таких діях Зеленського побачили намагання гарантувати собі "чисті" аналізи.

      Висновки

      Отже, протягом останніх двох днів мене не полишає стійке відчуття, що відеороликами з ультиматумами до Порошенка Зеленський насправді зіграв на руку чинному президенту.

      По-перше, він згуртував електорат Петра Олексійовича, який останніми днями став досить активним і навіть агресивним у відстоюванні свого кандидата та в підсвічуванні суспільству недоліків порошенківського конкурента.

      По-друге, Вололдимиру Зеленському таки варто було дослухатися до порад політологів й нічого не робити, просто мовчати, не даючи приводів у собі розчаровуватися, чи накликати шквал критики!

      І по-третє, бачите, що відбулося? Ми забули про розкрадання "Укроборонпрому", про призначення до Верховного Суду недоброчесних служителів Феміди... Забули ми про вбивство активістки Катерини Гандзюк та про скасоване для можновладців покарання за незаконне збагачення... Забули про провалену антикорупційну боротьбу та провалені розслідування вбивства активістів Революції Гідності...

      Натомість ми з вами жартуємо про баночки для сечі й очікуємо чергових обмінів люб'язностями між кандидатами, які вже стали звичаєм. Від того усього в мене таке от дурне питання виникає – а Зеленський точно не технічний кандидат Порошенка? Бо натепер усе свідчить про те, що за два тижні подібного фарсу, і Порошенко переможе у другому турі

      Читайте також: Дебати кандидатів, відеоролики... Не про це треба говорити!

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Дебаты Зеленского с Порошенком Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Владимир Зеленский Публикации Анализы
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