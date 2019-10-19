Техника: Гаубица "Дана М2" второй раз покоряет Украину. Армия избавляется от звания прапорщик

В свежем выпуске программы "Техника войны" – бронированная самоходная гаубица "Дана М2", представлена в 2018 году в Польше, получила лучшую ходовую часть, защищенную кабину и башню, цифровые средства ведения огня и контроля снарядов, а также дизельный генератор. ВРУ отменила воинские звания прапорщик, старший прапорщик, и их аналоги на флоте – мичман, старший мичман.

Также в выпуске:

Главное:

► Два патрульных катера, переданные нам Береговой охраной США 27 сентября прошлого года, уже направляются в Одессу. "Славянск" и "Старобельск" ожидаются в Украине на следующей неделе.

► Государственный концерн Укроборонпром начал поиск для отбора кандидата на должность директора Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова.

► Украинские военные летчики в Лиссабоне совершили ознакомительные полеты на легких турбовинтовых штурмовиках Эмбраер И-Би-Эн-314 Супер Тукано.

► Научно-производственное предприятие "Атлон Авиа", которое активно поставляет армии беспилотник "Фурия", представило новую разработку. Это мультикоптер "Гром" СТ-35 с баражирующим боеприпасом.

► Частная компания "Таргет" создала свою версию автоматизированной станции радиотехнической разведки "Кольчуга".

► Завод "Кузница на Рыбальском" уточнил характеристики десантного штурмового катера "Кентавр-ЛК" проекта 58503.

► Артиллеристы 28-й механизированной бригады получили партию бронеавтомобилей "Варта" от Центральной автомобильной базы хранения и ремонта, что на Хмельнитчине.

► В Украине впервые освоили производство бронепластин из карбида кремния с 4-миллиметровой титановой подложкой. Их ударная вязкость составляет 1400 джоулей на сантиметр квадратный, что в 2,5 раза больше чем у россиян.

► На Львовщине прошел конкурс с использованием лазерной имитации боя. Победителями стали морпехи 503-го отдельного батальона, на втором месте десантники 79-й бригады, на третьем – 10-я горно-штурмовая.

Другое:

• Компании "Джи-Эм Дефенс" и "Шевроле Перфоманс" создали тактический автомобиль спецназа. Авто для 9 бойцов в полном снаряжении сделано на базе обычного "Шевроле Колорадо".

• Компания "Текстрон" представила легкий беспилотный танк "Рипсау М-5". Его разработка длилась почти 20 лет.

* Китай продемонстрировал модель многороторного электролета "Роторкрафт", которая должна разгоняться до 600 км/ч и весить 12 тонн.

• В Демократической Республике Конго разбился военно-транспортный Ан-72. По предварительным данным погибли 8 человек. Сообщается, что экипаж мог быть из россиян или украинцев.

• В Иране, на базе "Шахид Ноже", состоялся первый полет реактивного учебно-тренировочного самолета "Ясин".

• Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА представило скафандры для полетов на Луну и Марс.

• В Польском Гданьске спущен на воду уже 2-й корабль типа "Корморан". 58-метровый тральщик "Альбатрос" имеет водоизмещение 850 тонн, скорость 15 узлов.

• Заместителю начальника Генерального штаба и начальнику войск связи российской армии, генерал-полковнику Халилу Арсланову объявлено обвинение в причастности к хищению 2 миллиардов 200 миллионов рублей.