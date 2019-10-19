18:04
19 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Сокол Путина загадил дворец в Саудовской Аравии. ГРУшник спалился
      Вєсті Кремля
      18:01, сегодня
      Вести.UA: Молоток Зеленский. "Юзик" подрабатывает кассиром
      Вєсті.UA
      21:22, 18 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Теория большого вызова
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Техника: Гаубица "Дана М2" второй раз покоряет Украину. Армия избавляется от звания прапорщик

      Теория большого вызова 255 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Техника войны" – бронированная самоходная гаубица "Дана М2", представлена в 2018 году в Польше, получила лучшую ходовую часть, защищенную кабину и башню, цифровые средства ведения огня и контроля снарядов, а также дизельный генератор. ВРУ отменила воинские звания прапорщик, старший прапорщик, и их аналоги на флоте – мичман, старший мичман.

      Также в выпуске:

      Главное:

      ► Два патрульных катера, переданные нам Береговой охраной США 27 сентября прошлого года, уже направляются в Одессу. "Славянск" и "Старобельск" ожидаются в Украине на следующей неделе.

      ► Государственный концерн Укроборонпром начал поиск для отбора кандидата на должность директора Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова.

      ► Украинские военные летчики в Лиссабоне совершили ознакомительные полеты на легких турбовинтовых штурмовиках Эмбраер И-Би-Эн-314 Супер Тукано.

      ► Научно-производственное предприятие "Атлон Авиа", которое активно поставляет армии беспилотник "Фурия", представило новую разработку. Это мультикоптер "Гром" СТ-35 с баражирующим боеприпасом.

      ► Частная компания "Таргет" создала свою версию автоматизированной станции радиотехнической разведки "Кольчуга".

      ► Завод "Кузница на Рыбальском" уточнил характеристики десантного штурмового катера "Кентавр-ЛК" проекта 58503.

      ► Артиллеристы 28-й механизированной бригады получили партию бронеавтомобилей "Варта" от Центральной автомобильной базы хранения и ремонта, что на Хмельнитчине.

      ► В Украине впервые освоили производство бронепластин из карбида кремния с 4-миллиметровой титановой подложкой. Их ударная вязкость составляет 1400 джоулей на сантиметр квадратный, что в 2,5 раза больше чем у россиян.

      ► На Львовщине прошел конкурс с использованием лазерной имитации боя. Победителями стали морпехи 503-го отдельного батальона, на втором месте десантники 79-й бригады, на третьем – 10-я горно-штурмовая.

      Другое:

      • Компании "Джи-Эм Дефенс" и "Шевроле Перфоманс" создали тактический автомобиль спецназа. Авто для 9 бойцов в полном снаряжении сделано на базе обычного "Шевроле Колорадо".

      • Компания "Текстрон" представила легкий беспилотный танк "Рипсау М-5". Его разработка длилась почти 20 лет.

      * Китай продемонстрировал модель многороторного электролета "Роторкрафт", которая должна разгоняться до 600 км/ч и весить 12 тонн.

      • В Демократической Республике Конго разбился военно-транспортный Ан-72. По предварительным данным погибли 8 человек. Сообщается, что экипаж мог быть из россиян или украинцев.

      • В Иране, на базе "Шахид Ноже", состоялся первый полет реактивного учебно-тренировочного самолета "Ясин".

      • Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА представило скафандры для полетов на Луну и Марс.

      • В Польском Гданьске спущен на воду уже 2-й корабль типа "Корморан". 58-метровый тральщик "Альбатрос" имеет водоизмещение 850 тонн, скорость 15 узлов.

      • Заместителю начальника Генерального штаба и начальнику войск связи российской армии, генерал-полковнику Халилу Арсланову объявлено обвинение в причастности к хищению 2 миллиардов 200 миллионов рублей.

      blog_ava
      Суд продолжает избирать меру пресечения Гладковскому: фото
      сегодня
      763
      Автор: Сергей Каминский
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Оружие Законодательство Теория большого вызова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному суді
      сегодня , 18:00 Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному суді
      Ірина Шиба 3
      10 пунктов, в чем на самом деле виноват Гладковский, и в чем урок для Зеленского
      сегодня , 17:45 10 пунктов, в чем на самом деле виноват Гладковский, и в чем урок для Зеленского
      Юрій Бутусов 202
      Чому Зеленський може знову розпустити Раду: головні ознаки перевиборів
      сегодня , 17:00 Чому Зеленський може знову розпустити Раду: головні ознаки перевиборів
      Антон Голобородько 121
      Письмо из Луганска: дело не только в войне…
      сегодня , 16:01 Письмо из Луганска: дело не только в войне…
      Ольга Черненко 941
      Кремль хочет признать украинцев носителями русского языка: что это значит и каковы последствия
      сегодня , 15:40 Кремль хочет признать украинцев носителями русского языка: что это значит и каковы последствия
      Інна Жолобович 2271
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук