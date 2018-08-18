Техника войны. Чем отличается глушитель от саундмодератора и как их используют бойцы в ООС

В свежем выпуске программы "Техника войны" – глушители убирают звук выстрела, а саундмодераторы уменьшают его громкость примерно наполовину. И важнее, что они меняют характер звука выстрела и убирают пламя. Так врагу гораздо труднее определить местоположение солдата и нанести удар в ответ. Именно поэтому саундмодераторы нужны украинским бойцам в ООС – спасать стрелкам жизнь.

Также в выпуске: Установка зенитная ЗУ-23-2 – маневровое универсальное оружие, способное сбивать беспилотники и поражать наземные цели. Пехотные, логистические, медицинские наземные колесные боевые роботы: почему неперспективное сначала направление стремительно начало развиваться.