Техника войны. Чем отличается глушитель от саундмодератора и как их используют бойцы в ООС
В свежем выпуске программы "Техника войны" – глушители убирают звук выстрела, а саундмодераторы уменьшают его громкость примерно наполовину. И важнее, что они меняют характер звука выстрела и убирают пламя. Так врагу гораздо труднее определить местоположение солдата и нанести удар в ответ. Именно поэтому саундмодераторы нужны украинским бойцам в ООС – спасать стрелкам жизнь.
Также в выпуске:
Установка зенитная ЗУ-23-2 – маневровое универсальное оружие, способное сбивать беспилотники и поражать наземные цели.
Пехотные, логистические, медицинские наземные колесные боевые роботы: почему неперспективное сначала направление стремительно начало развиваться.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии