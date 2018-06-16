Техника войны. Какие автоматические пистолеты используют в ВСУ. Чем удивили на Eurosatory-2018

В свежем выпуске программы "Техника войны" – не секрет, что автомат Калашникова имеет режим автоматической стрельбы. Однако, есть и пистолеты с такой опцией. Это, например, австрийский Glock 18 немецкий Heckler & Koch VP-70, итальянский Beretta 93R и тому подобное. 11-15 июня во Париже проходила 26-я Международная выставка вооружений, технологии безопасности и средств защиты Eurosatory-2018

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