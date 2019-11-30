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      24 Канал Программы Техника войны
      ОЩАДБАНК ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Техника войны: Крылатая ракета Р-360 "Нептун" прошла испытания. "Мотор Сич" продают китайцам

      Техника войны 25 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Техника войны" – крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" завершила свою разработку как летательный аппарат, пройдя испытания. Акции "Мотор Сич" уже приобретены китайскими инвесторами "Скиризон" и "Ксинвей Групп".

      Также в выпуске:

      Интервью:

      Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал законопроект "Об оборонных закупках", внесенный в Верховную Раду несколько недель назад. Подробнее о нем в программе "Техника войны" рассказал один из разработчиков документа Артур Переверзев.

      Главное:

      ► "Укроборонпром" погасил 55 миллионов долгов перед работниками предприятий морской и бронетанковой техники. Это 10% от всей задолженности.

      ► Министерство внутренних дел Перу подписало с Украиной соглашение о капитальном ремонте и модернизации самолетов семейства "Антонов".

      ► 25 ноября украинское вертолеты "Ми-24" задействовали в эвакуации персонала одной из баз ООН вблизи населенного пункта Бени, что в Конго.

      ► Водолазы подразделений Военно-морских сил Украины приняли участие в операции по спасению экипажа танкера Delfi.

      ► Предприятие Спецтехноэкспорт поставило в Украину 155-миллиметровые снаряды для испытания самоходной артиллерийской установки "Богдана".

      ► На форуме инноваций Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова представило виртуальный прототип новой боевой машины пехоты БМП-У.

      ► Седельный тягач КрАЗ-6510 допущен к эксплуатации в войсках на особый период.

      ►Бронеавтомобили "Казак-2М1" и "Варта Новатор" прошли испытния в Учебном центре "Десна" с участием командующего Сухопутных войск генерал-лейтанента Александра Сирского.

      ► Комиссия Министерства обороны провела испытания бронежилетов "Корсар" в нормальных условиях и класс защиты был подтвержден. Между тем Государственное бюро расследований предъявило обвинение в уголовном производстве по факту закупки некачественного вещевого имущества для Вооруженных Сил по завышенной цене заместителю директора компании-поставщика ТЕМП-3000 Юрию Евтушенко.

      Другое:

      • Илон Маск лично представил первый в мире бронированный електропикап Cybertruck.

      • Китай показал бронированную машину для прокладки проходов в минных полях, которая очень напоминает американскую Assault Breacher Vehicle.

      • Армия агрессора завершила перевооружение армии ракетными комплексами "Искандер" вместо советских "Точка-У".

      • В турецкой провинции Анкара испытали зенитный ракетный комплекс С-400 с участием многофункционального легкого истребителей четвертого поколения F-16.

      • Японская корпорация IHI объявила о разработке комплекса из двух роботов. Один способен автоматически вести поиск морских мин, а другой - передавать информацию о них на корабль-носитель.

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      Автор: Сергей Каминский
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Оружие Китай Техника войны
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