Техника войны: Легкий танк Griffin-II. Оружие за 92 миллиона долларов для Чехии
В свежем выпуске программы "Техника войны" – на заводе General показали свежую версию легкого танка Griffin-II. Масса этой машины должна быть до 38 тонн, а пушка – калибром 105 или 120 миллиметров. Армия Чехии заключила соглашение с отечественным брендом "Чешская збройовка" на поставку огнестрельного оружия стоимостью 92 миллиона долларов.
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Команда "Техники войны" побывала в Военном институте телекоммуникаций и информатизации, который считается лучшим для будущих разработчиков высоких технологий. О будущих изобретениях, которые ожидают оружейную сферу Украины – смотрите на 24 канале.
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► В Государственном концерне "Укроборонпром" перезапустили научно-технический совет перспективных разработок. Этот совещательный орган не собирался уже 8 месяцев и на этой неделе благодаря онлайн-связи объединил 30 участников.
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• Армия Сингапура заключила контракт на поставку новых боевых машин Hunter NGAFV.
• Минобороны России подписало акт приемки первого беспилотного комплекса "Орион", работу над которым начали 9 лет назад.
• ВМС Израиля решили остановить программу надводных беспилотных катеров Протектор USV.
• Флот Соединенных Штатов получил уже 19-ю подводную лодку типа Вирджиния.
• Итальянское оборонное ведомство заключило контракт на приобретение новых вертолетов AW-169MA для армейской авиации.
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