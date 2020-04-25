Техника войны: Легкий танк Griffin-II. Оружие за 92 миллиона долларов для Чехии

В свежем выпуске программы "Техника войны" – на заводе General показали свежую версию легкого танка Griffin-II. Масса этой машины должна быть до 38 тонн, а пушка – калибром 105 или 120 миллиметров. Армия Чехии заключила соглашение с отечественным брендом "Чешская збройовка" на поставку огнестрельного оружия стоимостью 92 миллиона долларов.

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Команда "Техники войны" побывала в Военном институте телекоммуникаций и информатизации, который считается лучшим для будущих разработчиков высоких технологий. О будущих изобретениях, которые ожидают оружейную сферу Украины – смотрите на 24 канале.

Главные новости Украины:

​► 2 апреля около 17:00 военный вертолет Ми-8 совершил вынужденное приземление в поле на Киевщине. Второй двигатель машины 15-й бригады транспортной авиации отказал, поэтому экипаж садился на одном.

​► К тушению пожаров в Чернобыльской зоне и Житомирской области привлекли 26-ю артиллерийскую бригаду. От нее со стихией борется минимум шесть экипажей специальных машин БАТ-2 и ИМП-2.

​► Главный центр подготовки Госпогранслужбы безвозмездно получил беспилотный авиационный комплекс "Лелека-100".

​► Государственное предприятие "Искра" начало серийное производство отечественных контрбатарейных радаров 1Л220УК.

​► На полигоне оперативного командования "Запад" закупают оборудование для тренажерной подготовки экипажей зенитно-пушечных комплексов "Тунгуска".

​► В 30-й отдельной механизированной бригаде заявили, что в прошлом году в ноябре компания Украинская бронетехника передала им бронепикапы "Новатор".

​► На Донбассе международные неправительственные организации от взрывоопасных предметов очистили уже 36 участков. Их общая площадь – более 225 гектаров

​► В Государственном концерне "Укроборонпром" перезапустили научно-технический совет перспективных разработок. Этот совещательный орган не собирался уже 8 месяцев и на этой неделе благодаря онлайн-связи объединил 30 участников.

Главные новости мира:

• Армия Сингапура заключила контракт на поставку новых боевых машин Hunter NGAFV.

• Минобороны России подписало акт приемки первого беспилотного комплекса "Орион", работу над которым начали 9 лет назад.

• ВМС Израиля решили остановить программу надводных беспилотных катеров Протектор USV.

• Флот Соединенных Штатов получил уже 19-ю подводную лодку типа Вирджиния.

• Итальянское оборонное ведомство заключило контракт на приобретение новых вертолетов AW-169MA для армейской авиации.