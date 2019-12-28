Техника войны: Мощное обновление оружия в 2019 году. Ударные беспилотники Bayraktar TB2

В свежем выпуске программы "Техника войны" – 2019 год был полон законодательных инициатив для улучшения условий работы отечественного сектора ВПК. В частности, Кабмин изменил порядок заключения компенсационных или офсетных договоров. 2 января в Госконцерне "Укроборонпром" заявили о покупке для украинского войска ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2 за 69 миллионов долларов.

Также в выпуске:

Топовые новости военно-промышленного комплекса Украины в 2019 году:

► 20 февраля стало известно, что Шепетовский ремонтный завод начинает серийное производство передовых реактивных систем залпового огня "Верба" и пусковой установки для системы "Ольха".

► 5 апреля состоялись первые испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования РК-360МЦ "Нептун". Машины, входящие в комплекс, созданы на шасси от "АвтоКрАЗ" с бронированными корпусами от компании "Украинская бронетехника".

► 17 июля Кабинет Министров Украины дал разрешение на экспорт собственной продукции военного назначения нескольким частным предприятиям. Продавать свои образцы до 2024 года имеет право компания "Интерпроинвест", известная благодаря автоматам "Малыш" и "Вулкан".

► 26 июля директор Государственного бюро расследований объявил о десятках обысков по делу о закупке некачественных бронежилетов "Корсар" для армии. Как выяснилось, испытания во время следствия проводились не по государственным стандартам.

► 25 августа директор по связям с общественностью завода "Мотор Сич" сообщил, что контрольный пакет акций предприятия продан и китайские компании уже подали заявление на согласование сделки в Антимонопольный комитет.

► 8–12 октября в Киеве прошла Международная специализированная выставка "Оружие и безопасность-2019". В ней приняли участие 370 компаний, из которых 48 – иностранные.

Топовые новости военно-промышленного комплекса мира 2019 года:

► 27 февраля компания Boeing Defense Australia представила разработку Boeing Airpower Teaming System. Самый крупный проект компании за пределами США уже успели назвать беспилотным Ф-35.

► 20 апреля Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ признало перчатку AutoGlove незаконной. Два года назад речь шла о том, что это изобретение может симулировать автоматический режим огня с скорострельностью до 1000 выстрелов в минуту.

► 10 июня два крупных американских производителя продукции военного назначения, а именно Raytheon и United Technologies Cooperation, начали процесс объединения, который завершится в 2020 году.

► 13 апреля на аэродроме в Калифорнии состоялся первый полет двухфюзеляжного самолета-носителя Stratolaunch Model 351.

► 26 июня представители научной лаборатории Гарвардского университета побили мировой рекорд, создав самый маленький роботизированный дрон RoboBee X-Wing.