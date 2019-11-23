Техника войны: Мощное поступление вооружения и военной техники для ВСУ. Новые патрульные суда

В свежем выпуске программы "Техника войны" – до конца 2019 года в ВСУ должно поступить примерно 2800 единиц вооружения и военной техники. Из них 1300 – ракетно-артиллерийского вооружения, 100 автомобилей, 80 бронетанковых образцов. Кабмин поддержал проект закупки для морской охраны патрульных кораблей у французской компании ОКИА. 20 судов будут стоить Украине 136,5 миллионов долларов.

Также в выпуске:

Интервью с разработчиком автоматов "Малыш", "Вулкан-М" и "Шепот" Сергеем Луговским.

Главное:

► 20 ноября в базу ВМС в Очакове прибыли, захваченные Россией в районе Керченского пролива год назад, артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу".

► Кабинет Министров поддержал проект закупки для морской охраны патрульных кораблей у французской компании ОКИА, и уже подписано рамочное соглашение. 20 судов будут стоить Украине 136,5 миллионов долларов.

► Конструкторское бюро "Южное" на международной авиакосмической выставке в Дубае представило проект космического аппарата для посадки на Луну.

► Госпредприятие "Завод 410" передало бригаде транспортной авиации модернизированный "Ан-26".

► Районный суд наложил арест на имущественный комплекс завода "Маяк", который входит в госконцерн Укроборонпром.

► Президент Украины Владимир Зеленский на несколько дней раньше открыл обещанный пешеходный мост в Станице Луганской.

Прочее:

• В Таиланде представили командно-штабную машину БТР-3КШ разработки Киевского бронетанкового завода.

• На севере Сирии курды забрасывают камнями колонны российской техники. Теперь в ход пошли и коктейли Молотова. Один из них попал в бронеавтомобиль "Тайфун" военной полиции РФ, который загорелся. Также курды запрыгивают на технику и пытаются повредить оборудование и антенны. Напомним, свое гостеприимство, в кавычках, кремлевским асвабадителям местные жители начали демонстрировать еще несколько недель назад.

• "Рейнметалл" и "Сеилз" завершили модернизацию авиатренажеров для вертолетов "Тайгер" для Германии и Франции.

• Объединенные Арабские Эмираты предоставили собственной компании "Колдиас" контракт на поставку для ВВС 24-х легких турбовинтовых самолетов "Би-250".

• В Рязанской области во время испытательного полета разбился разведывательно-ударный беспилотник "Орион".

• В Сирии через несколько секунд после взлета упал "Ми-8" правительственных ВВС, а экипаж погиб.

• Соединенные штаты потеряли в Афганистане вертолет "Чинук" и двух военных пилотов.