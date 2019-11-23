18:14
23 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ГОЛОДОМОР ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космическое богатство Рогозина. Россияне ловят иностранных агентов
      Вєсті Кремля
      23:02, 22 ноября
      Вести.UA: Домик для Деда Мороза за 6 миллионов. Обучение "слуг народа"
      Вєсті.UA
      20:39, 22 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Техника войны
      ГОЛОДОМОР ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      Техника войны: Мощное поступление вооружения и военной техники для ВСУ. Новые патрульные суда

      Техника войны 304 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Техника войны" – до конца 2019 года в ВСУ должно поступить примерно 2800 единиц вооружения и военной техники. Из них 1300 – ракетно-артиллерийского вооружения, 100 автомобилей, 80 бронетанковых образцов. Кабмин поддержал проект закупки для морской охраны патрульных кораблей у французской компании ОКИА. 20 судов будут стоить Украине 136,5 миллионов долларов.

      Также в выпуске:

      Интервью с разработчиком автоматов "Малыш", "Вулкан-М" и "Шепот" Сергеем Луговским.

      Главное:

      ► 20 ноября в базу ВМС в Очакове прибыли, захваченные Россией в районе Керченского пролива год назад, артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу".

      ► Кабинет Министров поддержал проект закупки для морской охраны патрульных кораблей у французской компании ОКИА, и уже подписано рамочное соглашение. 20 судов будут стоить Украине 136,5 миллионов долларов.

      ► Конструкторское бюро "Южное" на международной авиакосмической выставке в Дубае представило проект космического аппарата для посадки на Луну.

      ► Госпредприятие "Завод 410" передало бригаде транспортной авиации модернизированный "Ан-26".

      ► Районный суд наложил арест на имущественный комплекс завода "Маяк", который входит в госконцерн Укроборонпром.

      ► Президент Украины Владимир Зеленский на несколько дней раньше открыл обещанный пешеходный мост в Станице Луганской.

      Прочее:

      • В Таиланде представили командно-штабную машину БТР-3КШ разработки Киевского бронетанкового завода.

      • На севере Сирии курды забрасывают камнями колонны российской техники. Теперь в ход пошли и коктейли Молотова. Один из них попал в бронеавтомобиль "Тайфун" военной полиции РФ, который загорелся. Также курды запрыгивают на технику и пытаются повредить оборудование и антенны. Напомним, свое гостеприимство, в кавычках, кремлевским асвабадителям местные жители начали демонстрировать еще несколько недель назад.

      • "Рейнметалл" и "Сеилз" завершили модернизацию авиатренажеров для вертолетов "Тайгер" для Германии и Франции.

      • Объединенные Арабские Эмираты предоставили собственной компании "Колдиас" контракт на поставку для ВВС 24-х легких турбовинтовых самолетов "Би-250".

      • В Рязанской области во время испытательного полета разбился разведывательно-ударный беспилотник "Орион".

      • В Сирии через несколько секунд после взлета упал "Ми-8" правительственных ВВС, а экипаж погиб.

      • Соединенные штаты потеряли в Афганистане вертолет "Чинук" и двух военных пилотов.

      Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха основателя Amazon
      сегодня
      13069
      Автор: Сергей Каминский
      Теги: Новости Украины Оружие Вооруженные силы Украины Война Война на Донбассе Техника войны
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Хто з політиків вирішив підтримати Ляшка і викрив свою співпрацю з Ахметовим
      сегодня , 17:00 Хто з політиків вирішив підтримати Ляшка і викрив свою співпрацю з Ахметовим
      Сергій Лещенко 242
      Річниця чи реквієм: висновки і прогнози після шести років Революції Гідності
      сегодня , 16:04 Річниця чи реквієм: висновки і прогнози після шести років Революції Гідності
      Наталя Ромашова 151
      Як вразити HR-менеджерів на співбесіді: поради коучів
      сегодня , 16:00 Як вразити HR-менеджерів на співбесіді: поради коучів
      Блог Медіа 229
      Тема Голодомора – личная история для каждого: интервью с режиссером и героем фильма "Яков"
      сегодня , 15:30 Тема Голодомора – личная история для каждого: интервью с режиссером и героем фильма "Яков"
      Катерина Петренко 46
      Касентний скандал Офісу Президента: що буде з ДБР та Романом Трубою
      сегодня , 15:30 Касентний скандал Офісу Президента: що буде з ДБР та Романом Трубою
      Анна Калюжна 91
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук