Техника войны: Мощное поступление вооружения и военной техники для ВСУ. Новые патрульные суда
В свежем выпуске программы "Техника войны" – до конца 2019 года в ВСУ должно поступить примерно 2800 единиц вооружения и военной техники. Из них 1300 – ракетно-артиллерийского вооружения, 100 автомобилей, 80 бронетанковых образцов. Кабмин поддержал проект закупки для морской охраны патрульных кораблей у французской компании ОКИА. 20 судов будут стоить Украине 136,5 миллионов долларов.
Также в выпуске:
Интервью с разработчиком автоматов "Малыш", "Вулкан-М" и "Шепот" Сергеем Луговским.
Главное:
► 20 ноября в базу ВМС в Очакове прибыли, захваченные Россией в районе Керченского пролива год назад, артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу".
► Кабинет Министров поддержал проект закупки для морской охраны патрульных кораблей у французской компании ОКИА, и уже подписано рамочное соглашение. 20 судов будут стоить Украине 136,5 миллионов долларов.
► Конструкторское бюро "Южное" на международной авиакосмической выставке в Дубае представило проект космического аппарата для посадки на Луну.
► Госпредприятие "Завод 410" передало бригаде транспортной авиации модернизированный "Ан-26".
► Районный суд наложил арест на имущественный комплекс завода "Маяк", который входит в госконцерн Укроборонпром.
► Президент Украины Владимир Зеленский на несколько дней раньше открыл обещанный пешеходный мост в Станице Луганской.
Прочее:
• В Таиланде представили командно-штабную машину БТР-3КШ разработки Киевского бронетанкового завода.
• На севере Сирии курды забрасывают камнями колонны российской техники. Теперь в ход пошли и коктейли Молотова. Один из них попал в бронеавтомобиль "Тайфун" военной полиции РФ, который загорелся. Также курды запрыгивают на технику и пытаются повредить оборудование и антенны. Напомним, свое гостеприимство, в кавычках, кремлевским асвабадителям местные жители начали демонстрировать еще несколько недель назад.
• "Рейнметалл" и "Сеилз" завершили модернизацию авиатренажеров для вертолетов "Тайгер" для Германии и Франции.
• Объединенные Арабские Эмираты предоставили собственной компании "Колдиас" контракт на поставку для ВВС 24-х легких турбовинтовых самолетов "Би-250".
• В Рязанской области во время испытательного полета разбился разведывательно-ударный беспилотник "Орион".
• В Сирии через несколько секунд после взлета упал "Ми-8" правительственных ВВС, а экипаж погиб.
• Соединенные штаты потеряли в Афганистане вертолет "Чинук" и двух военных пилотов.
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