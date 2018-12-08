Техника войны. Новая штурмовая винтовка ФОРТ-250. Мощные десантно-штурмовые катера "Кентавр-ЛК"

В свежем выпуске программы "Техника войны" – два бронированных десантно-штурмовых катера проекта "Кентавр-ЛК" были спущены на воду в Украине. Они предназначены для транспортировки десанта к месту высадки, оснащенные водометами, боевыми модулями и навигационным оборудованием. Новая штурмовая винтовка ФОРТ-250 использует систему отвода пороховых газов из канала ствола при коротком ходе поршня.

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