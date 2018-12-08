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      Телеканал новостей 24 Программы Техника войны
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Техника войны. Новая штурмовая винтовка ФОРТ-250. Мощные десантно-штурмовые катера "Кентавр-ЛК"

      Техника войны 41 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Техника войны" – два бронированных десантно-штурмовых катера проекта "Кентавр-ЛК" были спущены на воду в Украине. Они предназначены для транспортировки десанта к месту высадки, оснащенные водометами, боевыми модулями и навигационным оборудованием. Новая штурмовая винтовка ФОРТ-250 использует систему отвода пороховых газов из канала ствола при коротком ходе поршня.

      Также в выпуске:

      Авиаторам передали модернизированные и восстановленные Миг-29, Су-27С1М, Л-39, Ми-8МТ, Spectator-М.

      Ракета "Нептун" бьет на 280 км.

      1 миллиард на боеприпасную отрасль ВПК.

      Судостроительный завод "Океан" продали.

      Завершение ремонта ракетного катера "Прилуки".

      Укрзализныця покупает стрелковое оружие.

      Учебно-боевые самолеты MFA-395 Super Mushak для Азербайджана.

      Банкротство Piagio Airspace.

      Испания хочет проект истребителя 6-поколения.

      Интервью с главным конструктором завода "Кузница на Рыбальском" Сергеем Белозубенко.

      Испытания с 36 бригадой морской пехоты.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Міністерство оборони України Вооруженные силы Украины Оружие Техника войны
      Источник: 24 канал
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