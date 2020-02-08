Техника войны: Ракеты РС-80 "Оскол" приняли на вооружение. Модернизированный истребитель Су-27УБ

В свежем выпуске программы "Техника войны" – стало известно о принятии на вооружение 80-миллиметровых неуправляемых авиационных ракет РС-80 "Оскол" для поражения наземных целей. Запорожский государственный завод "МиГремонт" передал одной из бригад тактической авиации модернизированный учебно-боевой истребитель Су-27УБ.

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О том, чем украинские военные вертолеты и самолеты способны ответить врагу – рассказали военный журналист Геннадий Саливон, начальник отдела авиации ПК "Центр" Владимир Кравченко, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко, старший преподаватель отделения конструкции и технического обслуживания вооружения Ярослав Рослик.

Главное:

► Во время визита в Украину президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал с главой нашего государства Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. В частности, достигнута договоренность о поставках самолетов Ан-178, а также военной помощи нашим Вооруженным силам турецкими товарами на 36 миллионов долларов.

► Компания "Артем" выставила на продажу три самолета дочерней компании "Артем-Авиа". Это авиасудна для контейнерных перевозок Ан-26Б.

► Госконцерн "Укроборонпром" призвал премьер-министра не допустить лишения завода "Радар" двух участков в Киеве общей площадью почти 3,5 гектара.

► 30 января в Одессе впервые самостоятельно вышел в море будущий средний разведывательный корабль ВМС "Лагуна". Произведенный на заводе "Кузница на Рыбацком" и спущенный на воду 23 апреля 2019 года, сейчас он проходит ходовые испытания и дооснащается на предприятии "Судоверфь Украина".

► Специалисты Старокраматорского машиностроительного завода освоили производство стволов для 122-миллиметровых артиллерийских систем. Основной пушкой, на которую можно их устанавливать, является буксируемая гаубица Д-30.

► Украинские патрульные катера "Айленд" получили обещанные 25-миллиметровые автоматические пушки М-110, которые используются в спаренных артустановках 2М-3М.

► На этой неделе стало известно о принятии на вооружение 80-миллиметровых неуправляемых авиационных ракет РС-80 "Оскол" для поражения наземных целей. Они оснащены кумулятивно-осколочной боевой частью РС-80ГММ. Впервые ракеты от госкомпании "Артем" прошли испытания летом 2018 года. Ими вооружаются самолеты, вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также наземные платформы с пусковыми блоками.

► 5-9 февраля в индийском городе Лакхнау прошла Международная выставка сухопутных и военно-морских вооружений DefExpo 2020. В ней приняли участие 800 индийских и 170 иностранных компаний и делегации из 35 стран мира. Украина была представлена ​​восемью компаниями и представила новую программу модернизации танков Т-72.

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