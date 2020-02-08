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      Техника войны: Ракеты РС-80 "Оскол" приняли на вооружение. Модернизированный истребитель Су-27УБ

      Техника войны 164 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Техника войны" – стало известно о принятии на вооружение 80-миллиметровых неуправляемых авиационных ракет РС-80 "Оскол" для поражения наземных целей. Запорожский государственный завод "МиГремонт" передал одной из бригад тактической авиации модернизированный учебно-боевой истребитель Су-27УБ.

      Также в выпуске:

      Интервью:

      О том, чем украинские военные вертолеты и самолеты способны ответить врагу – рассказали военный журналист Геннадий Саливон, начальник отдела авиации ПК "Центр" Владимир Кравченко, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко, старший преподаватель отделения конструкции и технического обслуживания вооружения Ярослав Рослик.

      Главное:

      ► Во время визита в Украину президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал с главой нашего государства Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. В частности, достигнута договоренность о поставках самолетов Ан-178, а также военной помощи нашим Вооруженным силам турецкими товарами на 36 миллионов долларов.

      ► Компания "Артем" выставила на продажу три самолета дочерней компании "Артем-Авиа". Это авиасудна для контейнерных перевозок Ан-26Б.

      ► Госконцерн "Укроборонпром" призвал премьер-министра не допустить лишения завода "Радар" двух участков в Киеве общей площадью почти 3,5 гектара.

      ► 30 января в Одессе впервые самостоятельно вышел в море будущий средний разведывательный корабль ВМС "Лагуна". Произведенный на заводе "Кузница на Рыбацком" и спущенный на воду 23 апреля 2019 года, сейчас он проходит ходовые испытания и дооснащается на предприятии "Судоверфь Украина".

      ► Специалисты Старокраматорского машиностроительного завода освоили производство стволов для 122-миллиметровых артиллерийских систем. Основной пушкой, на которую можно их устанавливать, является буксируемая гаубица Д-30.

      ► Украинские патрульные катера "Айленд" получили обещанные 25-миллиметровые автоматические пушки М-110, которые используются в спаренных артустановках 2М-3М.

      ► На этой неделе стало известно о принятии на вооружение 80-миллиметровых неуправляемых авиационных ракет РС-80 "Оскол" для поражения наземных целей. Они оснащены кумулятивно-осколочной боевой частью РС-80ГММ. Впервые ракеты от госкомпании "Артем" прошли испытания летом 2018 года. Ими вооружаются самолеты, вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также наземные платформы с пусковыми блоками.

      ► 5-9 февраля в индийском городе Лакхнау прошла Международная выставка сухопутных и военно-морских вооружений DefExpo 2020. В ней приняли участие 800 индийских и 170 иностранных компаний и делегации из 35 стран мира. Украина была представлена ​​восемью компаниями и представила новую программу модернизации танков Т-72.

      Прочее:

      • Вспышка коронавируса заставила некоторых китайских производителей военной техники и вооружения приостановить работу. Среди проектов, простаивают: ракетно-космические изделия, истребители Джей-15 и третий авианосец.
         
      • Компания Торрент Лоедин Системз представила систему быстрого перезаряжания РЛС-1 (RLS-1).
         
      • Призидент США Дональд Трамп снял запрет на применение американским войском противопехотных мин.
         
      • Канадец Джонатан Типпета создал наибольший экзоскелет в мире, который внесен в книгу рекордов Гиннеса.
         
      • На экспозиции вооружения и военной техники в Минске впервые продемонстрировали 80-зарядную реактивную систему залпового огня Флейта.
         
      • Министерство вооруженных сил Франции заключило с консорциумом Сокаренем Си-Эн-Эн Эм-Си-О (Socarenam / CNN MCO) контрак на 6 патрульих кораблей Пи-Оу-Эм.
         
      • На стамбульском Технофесте истребитель Ф-16 Соло Турк стал участником невероятных гонок.
         
      • В Великобритании раскрыли секреты перспективного истребителя. Если раньше Темпест в компании Би-Эй-И Системз называли самолетом 5 поколения, то сейчас его уже позиционируют как 6-е. 
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      Автор: Сергей Каминский
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Оружие Техника войны
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