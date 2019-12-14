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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
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      24 Канал Программы Техника войны
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      Техника войны: Россию преследуют катастрофы. Усиления безопасности в Черном и Азовском морях

      Техника войны 89 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Техника войны" – под российским Коренивском из-за сложных метеоусловий разбился ударный вертолет "Ми-28" 55-го авиаполка, который обстреливал наши корабли в Керченском проливе, экипаж погиб. Кабмин поддержал проект распоряжение, разрешающее строительство 20 украино-французских патрульных кораблей для усиления морской безопасности в Черном и Азовском морях.

      Также в выпуске:

      Интервью:

      169-й учебный центр Сухопутных войск "Десна" не узнать. За последние пять лет там произошли кардинальные изменения. Про учебный центр – рассказал начальник центра, генерал-майор Виктор Николюк и его заместитель по вооружению, полковник Руслан Чижевский.

      Главное:

      ► После возвращения с норманской встречи Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Общий ресурс на безопасность и оборону определен в сумме 245,8 млн гривен, что на 14% больше бюджета этого года.

      ► На Государственном предприятии "Николаевский авиационный ремонтный завод "НАРЗ" продолжается процесс передачи Воздушным Силам обновленного самолета Ил-76МД.

      ► Государственное предприятие "45-й Экспериментальный механический завод" разработало в интересах Нацгвардии и представило новый авиазаправщик АПЗ-20-632218.

      ► Арсенал боеприпасов и оружия провел уже вторые открытые торги по закупке стволов к зенитной установке ЗУ-23-2.

      ► Апелляционный суд города Киева изменил меру пресечения полковнику Сергею Поштаренко по делу о бронежилетах, которое инициировало Государственное бюро расследований. Вместо двух месяцев на гауптвахте или залога свыше 76 миллионов гривен, офицер будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

      ► В День Вооруженных Сил Украины, 6 декабря, в Одесской области горели склады вещевого имущества и продовольствия. Это произошло в месте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты, которая недавно вернулась с Донбасса.

      Другое:

      • Американская компания Sarcos Robotics представила первый серийный экзоскелет Guardian XO. Он усиливает не отдельно конечности, а в целом тело и позволяет поднимать вес в 90 килограммов с нагрузкой на человека только в 4,5 килограмма.

      • Армия Нигерии взяла на вооружение бронеавтомобили Ezugwu с колесной формулой 4х4. Машина имеет две башни с пулеметами и берет на борт до 16 человек.

      • Чехия заключила контракт с Израилем по закупке радиолокационных комплексов EL/M-2084 MMR, аналогичных тем, что используют в системе ПРО "Железный купол".

      • Американский авианосец "Джон Кеннеди" официально опущен на воду и прошел крещение в городе Ньюпорт-Ньюс штата Вирджиния.

      • Вьетнамский инженер-судостроитель и частный предприниматель Нгуен Куок Хоа уже семь лет ведет разработку и строительство 9-метровых субмарин при содействии Министерства обороны.

      • В Иране произошла выкатка ударного беспилотного самолета "Симург".

      • Военно-воздушные силы и противовоздушная оборона Сербии получили от России четыре боевых вертолета Ми-35М, пять военно-транспортных Ми-17В-5, а также пять вертолетов Н145М Airbus Helicopter.

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      Автор: Сергей Каминский
      Теги: Новости Украины Новости России Вооруженные силы Украины Водный транспорт Чорное море Оружие Техника войны
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