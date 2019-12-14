Техника войны: Россию преследуют катастрофы. Усиления безопасности в Черном и Азовском морях

В свежем выпуске программы "Техника войны" – под российским Коренивском из-за сложных метеоусловий разбился ударный вертолет "Ми-28" 55-го авиаполка, который обстреливал наши корабли в Керченском проливе, экипаж погиб. Кабмин поддержал проект распоряжение, разрешающее строительство 20 украино-французских патрульных кораблей для усиления морской безопасности в Черном и Азовском морях.

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Интервью:

169-й учебный центр Сухопутных войск "Десна" не узнать. За последние пять лет там произошли кардинальные изменения. Про учебный центр – рассказал начальник центра, генерал-майор Виктор Николюк и его заместитель по вооружению, полковник Руслан Чижевский.

Главное:

► После возвращения с норманской встречи Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Общий ресурс на безопасность и оборону определен в сумме 245,8 млн гривен, что на 14% больше бюджета этого года.

► На Государственном предприятии "Николаевский авиационный ремонтный завод "НАРЗ" продолжается процесс передачи Воздушным Силам обновленного самолета Ил-76МД.

► Государственное предприятие "45-й Экспериментальный механический завод" разработало в интересах Нацгвардии и представило новый авиазаправщик АПЗ-20-632218.

► Арсенал боеприпасов и оружия провел уже вторые открытые торги по закупке стволов к зенитной установке ЗУ-23-2.

► Апелляционный суд города Киева изменил меру пресечения полковнику Сергею Поштаренко по делу о бронежилетах, которое инициировало Государственное бюро расследований. Вместо двух месяцев на гауптвахте или залога свыше 76 миллионов гривен, офицер будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

► В День Вооруженных Сил Украины, 6 декабря, в Одесской области горели склады вещевого имущества и продовольствия. Это произошло в месте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты, которая недавно вернулась с Донбасса.

Другое:

• Американская компания Sarcos Robotics представила первый серийный экзоскелет Guardian XO. Он усиливает не отдельно конечности, а в целом тело и позволяет поднимать вес в 90 килограммов с нагрузкой на человека только в 4,5 килограмма.

• Армия Нигерии взяла на вооружение бронеавтомобили Ezugwu с колесной формулой 4х4. Машина имеет две башни с пулеметами и берет на борт до 16 человек.

• Чехия заключила контракт с Израилем по закупке радиолокационных комплексов EL/M-2084 MMR, аналогичных тем, что используют в системе ПРО "Железный купол".

• Американский авианосец "Джон Кеннеди" официально опущен на воду и прошел крещение в городе Ньюпорт-Ньюс штата Вирджиния.

• Вьетнамский инженер-судостроитель и частный предприниматель Нгуен Куок Хоа уже семь лет ведет разработку и строительство 9-метровых субмарин при содействии Министерства обороны.

• В Иране произошла выкатка ударного беспилотного самолета "Симург".

• Военно-воздушные силы и противовоздушная оборона Сербии получили от России четыре боевых вертолета Ми-35М, пять военно-транспортных Ми-17В-5, а также пять вертолетов Н145М Airbus Helicopter.