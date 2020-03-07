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      Техника войны: Убийца танков "Амулет" на Донбассе. Мощная белорусская ракета БУК МБ-2

      Техника войны - Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Техника войны" – противотанковый ракетный комплекс "Амулет" оказался на Донбассе. Этот убийца танков засветился в видео 93 отдельной механизированной бригады на шасси БРДМ-2. В Беларуси провели первые испытания зенитной управляемой ракеты 9М318 собственного производства для комплекса средней дальности БУК МБ-2.

      Также в выпуске:

      Главные новости Украины:

      ► Верховная Рада проголосовала за нового министра обороны Украины Андрея Тарана.

      ► Появилось видео и новые детали второго полета дрона-камикадзе "Гром" СТ-35 от предприятия "Атлон Авиа".

      ► Конструкторское бюро "Логика" выиграло в нескольких тендерах по поставке мультимедийных тренажеров зенитных ракетных комплексов С-300П, Бук-М1 и программного обеспечения для 41-го учебно-тренировочного центра зенитных ракетных войск Воздушных сил.

      ► Киевский бронетанковый завод передал одному из батальонов Вооруженных сил 6 танков Т-72.

      ► СБУ разоблачила должностных лиц Житомирского бронетанкового завода, которые закупали запасные части сомнительного качества. Условия конкурсных торгов были искусственно сформированы для победы заранее выбранной бизнес-структуры.

      ► Министерство обороны США подписало договор на производство ракетных комплексов ЕFGM-148 Javelin для Украины и ряда стран.

      ► Настоятеля одного из храмов Ровненской области во второй раз поймали на торговле оружием, незаконно вывезенным с Донбасса.

      ► На базе телеканала RU-TV запустили двуязычный развлекательно-информационный ресурс "Дом" для жителей временно оккупированных территорий.

      Главные новости мира:

      • 29 февраля в столице Катара между США и движением "Талибан" было подписано мировое соглашение и Дональд Трамп заявил, что через 14 месяцев войска США выйдут из Афганистана.

      • В субботу начались крупнейшие учения по переброские американских войск в Европу – Defender Europe-2020.

      • Стало известно, что "Наваль Групп" передала Военно-морским силам Франции 6 первых серийных торпед Ф21, а также неопределенное их количество первому зарубежному заказчику – ВМС Бразилии.

      • 3 марта на базе Вильгельмсхафен Военно-морские силы Германии получили второй фрегат F125.

      • ВМС США приняли на вооружение новый десантный корабль Tripoli и до конца года он войдет в состав флота.

      • В КНР сообщили, что наладили производство новейших двигателей. Вероятнее всего речь идет о турбореактивном агрегате с управляемым вектором тяги Тайханг-10.

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      Автор: Сергей Каминский
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Оружие Техника войны
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