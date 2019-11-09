Техника войны: Улучшенный вертолет "Ми-8МСБ-В" для ВМС. СБУ перекрыла поставку в Россию

В свежем выпуске программы "Техника войны" – 10 морская авиационная бригада получила еще один вертолет "Ми-8МСБ-В" в дополнение к борту, переданному части в августе 2019 года. Благодаря новым двигателям от Мотор сич вертолет берет меньше топлива и долго не перегревается. СБУ перекрыла канал поставки в Россию запчастей для военных судов. Задержан бывший коммерческий директор госпредприятия.

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Главное:

► Президент Владимир Зеленский побывал на оборонных предприятиях Харьковщины. В частности, инициировал продление контракта на изготовление 45 бронетранспортеров "БТР-4Е", которые должны были изготовить еще в июне. В ближайшее время соберут 12, а остальные – до августа 2020 года.

► Американо-украинская космическая компания "Фаирфлай Еироспейс" предложила заводу "Южмаш" контракт на серийное производство ракетных деталей.

► В этом году на вооружение украинской армии принято уже 33 новых образца вооружения и военной техники. В частности, недавно номенклатура армии пополнилась комплексом автоматизированного управления огнем артиллерии "Оболонь-А", что позволяет автоматически осуществлять планирование огня, передачу указаний огневым средствам, развертывание техники с марша и поражения врага уже через несколько секунд. Также на вооружение принято радар контрбатарейной борьбы 1Л220УК "Зоопарк-3" и реактивная система залпового огня "Верба".

► Частная компания "Рамзай" в партнерстве с Конструкторским бюро "Луч", "Фотоприбором" и "Изюмским приборостроительным заводом" создали комплекс управляемого вооружения "524Р" для вертолетов "Ми-8", "Ми-24" и "Ми-2" . Он способен обнаруживать танк на расстоянии 10 километров и уничтожать его ракетой "Барьер-В" на дистанции 7,5 километров.

► На АвтоКрАЗ заявили, что в 2019 году силовые структуры Украины не заказывали их грузовики и приоритет получили машины корпорации "Богдан".

► Президент Владимир Зеленский подписал Указ "О дополнительных мерах по улучшению состояния хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации".

► В рамках стратегической гумантарнои инициативы украинских военных "Помощь Восток", на Донбасс доставлены 20 тонн медицинской гуманитарной помощи.

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Прочее:

• Компании "Сааб" и "Рейтон" разработали новый боеприпас для гранатомета "Карл Густав".

• Американская "Дженерал Дайнемик Ленд Системз" выиграла тендер на поставку в армию США наземного транспортного работа.

• Польша утвердила план развития сухопутных войск до 2035 года. В приоритете будут модернизация танков "Леопрад 2А4" в версии "Пи-Эл", а также закупка большого количества бронетранспортеров "Россомак".

• Турция впервые запустила противокорабельную ракету "Атмака" от компании "Рокетсан" с борта корвета типа "Маилджим".

• В Японии на верфи "Кавасаки Хэви Индастриз" спустили на воду уже 12 и последнюю субмарину проекта "Сорю".

• Объединенные Арабские Эмираты объявили о создании государственного оборонного конгломерата по производству оружия для своей армии и на экспорт.

• В интернете появились кадры полета тактических ударных самолетов "Ф-117" над Невадой, в районе авиабазы ​​"Тонопа".