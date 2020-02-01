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      Техника войны: ВСУ получили партию обновленных танков Т-72. Вертолет H225 Super Puma для ГСЧС

      Техника войны 20 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Техника войны" – Киевский бронетанковый завод поставил в войска первую партию из 15 отремонтированных танков Т-72. До конца февраля танкисты получат еще 16 машин. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям получила вертолет H225 Super Puma.

      Также в выпуске:

      Интервью:

      Сейчас в украинской армии 23% женщин. Из них чуть больше половины – работницы Вооруженных Сил, а 11% – военнослужащие. Если у первых многообразие гражданского гардероба почти не ограничено, то у других он зависит от того, что выдали на складе. Программа "Техника войны" взяла интервью у молодой лейтенантки украинской армии – Людмилы Бондик. Она рассказала о ситуации с формой для военных женщин.

      В предыдущих выпусках "Техники войны": Мощный гранатомет АГС-17 на Донбассе. Бракованные БТР-4

      Главное:

      ► Президент Владимир Зеленский увеличил штат СНБО с 160 до 190 сотрудников, а также расширил полномочия Центра кибербезопасности по контролю подразделений СНБО.

      ► Также Зеленский прекратил полномочия члена наблюдательного совета Укроборонпрома Юрия Витренко, удовлетворив его собственное желание.

      ► "Южмаш" заключил контракт с российской компанией "Альфа-металл" на поставку в Украину почти 90 тонн алюминия в 42 миллиона 900 тысяч гривен.

      ► Предприятие "Антонов" приобрело у Украинского научно-исследовательского института радиоаппаратуры оборудование для самолета Ан-178 на 1 миллион 735 тысяч гривен.

      ► 30 января Харьковское КБ имени Морозова испытало корпуса БТР-4Е производства Лозовского кузнечно-механического завода.

      ► Государственная пограничная служба получила от США материальной помощи на 29 миллионов гривен: костюмы от переохлаждения, аппараты для дыхания при пожаре, наручные GPS-навигаторы, приборы для освещения и осмотра судов.

      ► В этом году на приобретение оборудования для кухонь военных частей выделено 400 миллионов гривен. Это пароконвекционные печи, холодильные камеры, посудомоечные машины, мясорубки, слайсеры, кухонные комбайны и тому подобное. Все оборудование иностранного производства.

      В предыдущих выпусках "Техники войны": Партия бронеавтомобилей "Козак-2" для бригады ДШВ. Собственная авиация ССО

      Прочее:

      • По итогам 2015 – 2017 годов Китай опередил Россию и занял второе место в мире по продаже оружия.

      • Латвия меняет паттерн камуфляжа с пиксельного на ломаный.

      • Израильская компания Maron Dolphin создала гибридный тактический тягач, который напоминает украинцам "кравчучку".

      • В США за миллион продают первый в мире бронированный автомобиль 1928 года, принадлежавший гангстеру Аль-Капоне.

      • Управление вооружений Франции заказало консорциума из компаний Thales, Nexter Systems и Arquus.

      • Китай получил из России второй комплект зенитно-ракетного комплекса С-400. В него входят командный пункт, дивизионы пусковых установок, радиолокационные станции, генераторы и другое оборудование и запчасти.

      • Военно-морские силы Китая пополнились двумя корветами класса "Цзяндао". Оба судна выполнены в противолодочном варианте.

      • В США прошла ежегодная выставка Международной вертолетной ассоциации.

      В предыдущих выпусках "Техники войны": Мощное обновление оружия в 2019 году. Ударные беспилотники Bayraktar TB2

      Катастрофы:

      25 января в Афганистане боевики Талибана попали из миномета в вертолет Ми-8 частной военной компании Молдовы, ранения получили 4 члена экипажа.

      В тот же день в филиппинское море упал вертолет MH-60 ВВС США и все 5 тех, кто был на борту, спас вертолет ВВС Японии.

      Через два дня Соединенные штаты понесли потери в Афганистане: на территорию подконтрольную Талибану упал самолет-разведчик Bombardier E-11, погибло два пилота.

      Также 28 января во Ливии был сбит китайский беспилотник Wing Loong II.

      30 января в Ливии уничтожили российский БПЛА "Орлан-10".

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      Автор: Сергей Каминский
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе ГСЧС Техника войны Оружие Вооруженные силы Украины
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