Технологии позволяют установить каждую фамилию, – Зеленский о наказании российских оккупантов

Российские захватчики совершают в Украине настоящие зверства. Они пытают, насилуют и убивают мирных жителей, в том числе детей. Однако оккупантов обязательно накажут, ведь современные технологии позволяют установить данные всех военных преступников.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время своего вечернего обращения 20 апреля, сообщает 24 канал. Он убежден, что не может быть мира без справедливости.

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Современные технологии позволяют установить данные каждого оккупанта

Глава государства отметил, что украинское правительство и правоохранители сделают все, чтобы привлечь к ответственности каждого российского военного и командира, виновных в военных преступлениях.

Современные технологии позволят установить много деталей – каждую фамилию, каждый адрес, каждый банковский счет,

– заметил Зеленский.

Президент подытожил, что всех захватчиков, которые совершали зверства в Украине, обязательно найдут и накажут.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: