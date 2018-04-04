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Технологии блокчейн в инфраструктуре Украины: что планируют в министрестве

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В Мининфраструктуры анонсировали прогрессивные планы
В Мининфраструктуры анонсировали прогрессивные планы / 24 Канал

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал о планах правительства относительно внедрения технологии блокчейн в области транспорта и инфраструктуры Украины.

Свой доклад он представил во время конференции Blockchain&Bitcoin, отметив, что он пришел сюда именно потому, что "мы как государство хотим быть на острие блокчейн-прогресса".

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Министр заверил, что сейчас его ведомство все силы направило на запуск масштабного проекта цифровой инфраструктуры Украины, и совместно с партнерами частного сектора планирует существенно усилить позиции Украины в мировом блокчейн-пространстве.

Нашу цель хорошо описывает цитата известного блокчейн-эксперта: "Блокчейн отвергает слепое доверие и вводит математическое подтверждение осуществленных событий". Это чрезвычайно важно, потому что мы только в начале процесса построения доверия между гражданами и властью. И я хочу, чтобы это доверие основывалось не на эмоциях, а на фактах,
– отметил Омелян.

Что такое блокчейн? Это технология распределенной базы данных, которая поддерживает перечень записей, так называемых блоков, которая постоянно растет. База защищена от подделки и переделки.

Чиновники – не будут управлять услугами

По словам министра, приоритеты весьма просты: в результате привлечения блокчейн-технологии из рук чиновников и манипуляторов будут забраны все данные, которые они могут в любую секунду скомпрометировать. Данные эти будут храниться в защищенных государственных реестрах, в которые невозможно какое-либо внешнее вмешательство.

Мы хотим отстранить чиновников от разрешительных процедур, когда на эмоциях, на почве коррупции или личных предпочтений принимаются важные решения для регионального или государственного уровня,
– уточнил Омелян.

Начнут с простых вещей: переведут все реестры на технологию блокчейн. Далее внедрят использование, где это возможно, этой же технологии при предоставлении государственных услуг для бизнеса и граждан. А также – использование биг-дата, интеллектуальных систем, использование других сложных систем вроде искусственного ума для управления транспортной отраслью Украины.

"Мы верим, что не нужны чиновники в сфере предоставления госуслуг. Любой клиент, физлицо или бизнес, может получать услуги без посредничества чиновников, а с помощью компьютера и электронной идентификации", – отметил министр.

Самые первые изменения

По словам Омеляна, начнут с двух проектов. Первый – реестр автобусных перевозок. Небольшой шаг, но он тянет за собой много других. Он напомнил – в прошлом году внедрили электронный авиабилет в Украине. Это не только шаг к прозрачности расчетов и безналичной форме, но и четкое видение транспортных потоков, создание адекватной логистической карты пассажирских перевозок. И реестр автобусных перевозок даст возможность разработать удобный сервис для пассажиров – четкий график отправления автобусов, поездов, самолетов.

На основе этого реестра разработают систему бронирования поездок, где технология блокчейн защитит ее от манипулирования изнутри, хакерских атак снаружи, устранит всех посредников, чтобы путешествовать по Украине быстро, дешево, по единому сквозному билету,
– пояснил министр.

Второй проект – создание на блокчейне реестра инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры. Вся ключевая информация по инвестпроектам будет записана в этом реестре и надежно защищена. На базе этого реестра будет запущена интегрирована электронная система.

Безопасность в инфраструктуре

У Мининфраструктуры впервые появилась институциональная возможность системно осуществлять цифровые трансформации в транспортной отрасли, отметил Омелян. С этой целью в прошлом году запустили в работу директорат цифровой инфраструктуры на транспорте и услуг почтовой связи. Среди его задач: развитие твердой – оптоволоконной, и мягкой – сервисной, цифровой инфраструктуры для обеспечения развития цифровой экономики, и осуществление проекта цифровой трансформации в рамках транспортной отрасли – внедрение блокчейна. Отдельно – защита от кибератак.

Мы понимаем, что как только построим систему цифровой инфраструктуры, она будет атакована. Понимаем, что у нас на территории идет цифровая война – россияне, другие государства, часто отрабатывают варианты атак, с которых может начаться глобальное вторжение,
– заметил Омелян.

Министр акцентировал, что угрозы серьезные, и напомнил, что мы переживали такие атаки в 2016-2017 годах, когда пробовали "положить" наши системы аэропортов, "Укрзализныци", "Укрпочты", банковскую систему, правительственную систему.

Поэтому сейчас цель Мининфраструктуры – не только создать цифровую инфраструктуру в Украине, но и разработать надежную защиту для всех проектов. Министр уверен, что вместе с частными партнерами удастся создать совершенно новый сектор экономики. "Это бизнес для вас, защита для нас, сервис – для украинских граждан", – обратился Владимир Омелян к блокчейн-специалистам и призвал их к сотрудничеству.

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Автор: Янина Ткачук
Теги: Новости Украины Новости политики Техно Публикации Информационные технологии Министерство инфраструктуры Транспорт Статьи Владимир Омелян
Источник: 24 Канал
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