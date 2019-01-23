Технологии для Empire State Building используют в костел в Киеве: как это будет выглядеть

Для освещения костела святого Николая в центре Киева используют технологию освещения, которая в свое время была разработана для освещения самого высокого здания Нью-Йорка – небоскреба Empire State Building.

О деталях проекта сообщил Николай Калбука – руководитель компании Expolight, которая будет заниматься освещением костела.

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В своем Facebook он отметил, что в процессе работы его команда столкнулась с рядом трудностей, в частности, и "неприкосновенностью" исторического фасада здания, который нельзя нарушать никакими техническими вмешательством.

Визуализация проекта освещения костела Николая в Киеве: смотрите фото

С техническими деталями проекта освещения костела в Киеве украинским специалистам помогал американский инженер Джон Кэмпбелл, который разработал уникальное освещение для высочайшего небоскреба Нью-Йорка Empire State Building.

Для освещения киевского костела разработали специфическое оборудование очень мощное и с экстремально узкой двоградусною оптикой.

На счету компании Philips Color Kinetics, светодинамической техникой которой будет освещен костел святого Николая в Киеве, такие шедевры мировой архитектуры как Эйфелева башня, Нотр-Дам, Лондонский глаз и множество других.

Оборудование для освещения костела разместят на здании с противоположной стороны улицы на здании.

Чем знаменит костел святого Николая в Киеве?Храм построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким по проекту Станислава Валовского является действующим римско-католическим костелом.



В 1978 году чехословацкая фирма Rieger-Kloss создала для костела уникальный орган, в котором насчитывается 3846 труб различной длины и диаметра.



Сейчас здание храма делят между собой Национальный дом органной и камерной музыки Украины как помещение для концертов, и приход Святого Николая Римско-Католической Церкви в Украине.