21:11
23 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кого Путин отправит в космос. Картографический криминал
      Вєсті Кремля
      22:54, 22 января
      Вести.UA: эволюция Бойко от шестерки до тринадцатки. Интервью возгордоненого Луценко
      Вєсті.UA
      19:39, сегодня
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Технологии для Empire State Building используют в костел в Киеве: как это будет выглядеть

      6 Читати новину українською
      Здание костела святого Николая в Киеве осветят
      Здание костела святого Николая в Киеве осветят / Pinterest

      Для освещения костела святого Николая в центре Киева используют технологию освещения, которая в свое время была разработана для освещения самого высокого здания Нью-Йорка – небоскреба Empire State Building.

      О деталях проекта сообщил Николай Калбука – руководитель компании Expolight, которая будет заниматься освещением костела.

      Смотрите также: Архитектор из Одессы украинизировал известную башню в Токио – фото изнутри

      В своем Facebook он отметил, что в процессе работы его команда столкнулась с рядом трудностей, в частности, и "неприкосновенностью" исторического фасада здания, который нельзя нарушать никакими техническими вмешательством.

      Визуализация проекта освещения костела Николая в Киеве: смотрите фото

       

       

      С техническими деталями проекта освещения костела в Киеве украинским специалистам помогал американский инженер Джон Кэмпбелл, который разработал уникальное освещение для высочайшего небоскреба Нью-Йорка Empire State Building.

      via GIPHY

      Для освещения киевского костела разработали специфическое оборудование очень мощное и с экстремально узкой двоградусною оптикой.

      На счету компании Philips Color Kinetics, светодинамической техникой которой будет освещен костел святого Николая в Киеве, такие шедевры мировой архитектуры как Эйфелева башня, Нотр-Дам, Лондонский глаз и множество других.

      Оборудование для освещения костела разместят на здании с противоположной стороны улицы на здании.

      Чем знаменит костел святого Николая в Киеве?Храм построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким по проекту Станислава Валовского является действующим римско-католическим костелом.

      В 1978 году чехословацкая фирма Rieger-Kloss создала для костела уникальный орган, в котором насчитывается 3846 труб различной длины и диаметра.

      Сейчас здание храма делят между собой Национальный дом органной и камерной музыки Украины как помещение для концертов, и приход Святого Николая Римско-Католической Церкви в Украине.

      Читайте такЖЕ:
       
      •  
      Теги: Знай наших! Архитектура Новости Киева Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Київ у полоні негоди: де ж була снігоприбиральна техніка?
      сегодня , 20:30 Київ у полоні негоди: де ж була снігоприбиральна техніка?
      Артем Овдієнко 1729
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
      сегодня , 20:03 Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
      Ірина Полицька 146630
      Как уберечься от кори: все о вакцинации
      сегодня , 17:53 Как уберечься от кори: все о вакцинации
      Яніна Ткачук 4378
      Кому мешает Книга отзывов и предложений
      сегодня , 19:01 Кому мешает Книга отзывов и предложений
      Ірина Поліщук 62
      Be in trend: словарик fashion-терминов
      сегодня , 18:00 Be in trend: словарик fashion-терминов
      Юлія Турелик 78
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      На Днепропетровщине в результате взрыва на шахте "Западно-Донбасская" погиб горняк
       19 апреля 2012 , 17:40
      В Киеве появилась первая велодорожка
       18 августа 2012 , 15:10 1
      В Беларуси хотят запретить покупку автомобилей за наличные
       10 октября 2018 , 10:17
      Лунин едва не довел фанатов Леганеса до инфарктау в матче с Алавесом – сумасшедший финт за пределами штрафной
       24 ноября 2018 , 00:04
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук