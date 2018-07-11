Тейлор Свифт снялась для Harper's Bazaar в шляпке от украинского дизайнера: фото

Популярная американская певица Тейлор Свифт стала главной героиней августовского выпуска журнала Harper's Bazaar.

Тейлор снялась в эффектной фотосессии в ретро стиле. Кроме того, звезда взяла интервью у британськии модели Патти Бойд, которая была популярна в 1970-х.

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Тейлор Свифт для Harper's Bazaar

Августовский номер вышел с двумя обложками

Патти Бойд и Тейлор Свифт

Над съемкой работал британский фотограф Алекси Любомирски, который был официальным свадебным фотографом в принца Гарри и Меган Маркл.



Стоит отметить, что Свифт позировала в шляпке от известного украинского дизайнера Руслана Багинского.