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Тейлор Свифт снялась для Harper's Bazaar в шляпке от украинского дизайнера: фото

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Тейлор Свифт для Harper's Bazaar
Тейлор Свифт для Harper's Bazaar / Harper's Bazaar

Популярная американская певица Тейлор Свифт стала главной героиней августовского выпуска журнала Harper's Bazaar.

Тейлор снялась в эффектной фотосессии в ретро стиле. Кроме того, звезда взяла интервью у британськии модели Патти Бойд, которая была популярна в 1970-х.

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Тейлор Свифт для Harper's Bazaar

Августовский номер вышел с двумя обложками

Патти Бойд и Тейлор Свифт

Над съемкой работал британский фотограф Алекси Любомирски, который был официальным свадебным фотографом в принца Гарри и Меган Маркл.

Стоит отметить, что Свифт позировала в шляпке от известного украинского дизайнера Руслана Багинского.

 

Теги: LifeStyle Музыка Мода
Источник: 24 Канал
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