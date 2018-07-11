Тейлор Свифт снялась для Harper's Bazaar в шляпке от украинского дизайнера: фото
Популярная американская певица Тейлор Свифт стала главной героиней августовского выпуска журнала Harper's Bazaar.
Тейлор снялась в эффектной фотосессии в ретро стиле. Кроме того, звезда взяла интервью у британськии модели Патти Бойд, которая была популярна в 1970-х.
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Тейлор Свифт для Harper's Bazaar
Августовский номер вышел с двумя обложками
Патти Бойд и Тейлор Свифт
Над съемкой работал британский фотограф Алекси Любомирски, который был официальным свадебным фотографом в принца Гарри и Меган Маркл.
Стоит отметить, что Свифт позировала в шляпке от известного украинского дизайнера Руслана Багинского.
Источник: 24 Канал
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