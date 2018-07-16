Тейлор Свифт засветила стройные ноги в мини-платье и ботфортах: яркие фото
Одна из известнейших американских певиц Тейлор Свифт засветила стильный летний наряд на улицах Нью-Йорка.
Тейлор Свифт имеет насыщенный график гастролей, поэтому крайне редко может насладиться выходными. Перед поездкой на долгожданный концерт в Огайо артистка решила пройтись по улицам Нью-Йорка. Яркий выход Тейлор сумели поймать папарацци.
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Певица надела платье-рубашку с длинным рукавом. Наряд был украшен стильным цветочным принтом и пикантным вырезом. К летнему платью звезда подобрала ботфорты и очки. Стоит отметить, что она выглядела роскошно, засветив стройные ноги.
Большинство пользователей сети восторженно прокомментировали снимки. Поклонники Тейлор Свифт отметили, что звезда имеет не только прекрасный вид, но и стройную фигуру.