Тела моряков, которые погибли у берегов Кабо-Верде, уже в Украине, – МИД

Тела двух украинских моряков, которые погибли на судне Atlantic Harmony у берегов Кабо-Верде, 26 мая были доставлены в Украину.

Об этом заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич рассказал в комментарии УНН.

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Доставлены тела двух украинцев-моряков, членов экипажа судна Atlantic Harmony,

– отметил он.

Напомним, 7 мая у берегов Кабо-Верде умерли двое херсонских моряков с судна Atlantic Harmony, плавающего под флагом Гонконга. Второй помощник капитана судна Алексей Лукашов умер 7 мая, а через 13 часов скончался третий механик Александр Червоный.



О том, что мужчины мертвы, их родственники узнали только на четвертый день, а отечественный МИД еще позже. Что стало причиной смерти сразу двух моряков пока не известно.



Александр Червоный и Николай Лукашов умерли от отека легких и внутреннего кровотечения.