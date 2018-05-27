14:22
27 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
22°C 9°C
  • понедельник
    25°C 10°C
  • вторник
    23°C 15°C
  • среда
    26°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, сегодня
Выпуск новостей за 13:00: День Святой Троицы. Киев приходит в себя после футбольного праздника
Вєсті.UA
13:51, сегодня
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Тела моряков, которые погибли у берегов Кабо-Верде, уже в Украине, – МИД

13 Читати новину українською
В МИД сообщили, что тела моряков, которые загадочно погибли у берегов Кабо-Верде, уже в Украине
В МИД сообщили, что тела моряков, которые загадочно погибли у берегов Кабо-Верде, уже в Украине / zib.com.ua

Тела двух украинских моряков, которые погибли на судне Atlantic Harmony у берегов Кабо-Верде, 26 мая были доставлены в Украину.

Об этом заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич рассказал в комментарии УНН.

Читайте также: В Кабо-Верде умерли украинские моряки: жуткие фото и детали (18+)

Доставлены тела двух украинцев-моряков, членов экипажа судна Atlantic Harmony,
– отметил он.

Напомним, 7 мая у берегов Кабо-Верде умерли двое херсонских моряков с судна Atlantic Harmony, плавающего под флагом Гонконга. Второй помощник капитана судна Алексей Лукашов умер 7 мая, а через 13 часов скончался третий механик Александр Червоный.

О том, что мужчины мертвы, их родственники узнали только на четвертый день, а отечественный МИД еще позже. Что стало причиной смерти сразу двух моряков пока не известно.

Александр Червоный и Николай Лукашов умерли от отека легких и внутреннего кровотечения.

Теги: Жертвы Новости Херсона МИД Украины Новости Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук