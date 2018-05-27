Тела моряков, которые погибли у берегов Кабо-Верде, уже в Украине, – МИД
Тела двух украинских моряков, которые погибли на судне Atlantic Harmony у берегов Кабо-Верде, 26 мая были доставлены в Украину.
Об этом заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич рассказал в комментарии УНН.
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Доставлены тела двух украинцев-моряков, членов экипажа судна Atlantic Harmony,
– отметил он.
Напомним, 7 мая у берегов Кабо-Верде умерли двое херсонских моряков с судна Atlantic Harmony, плавающего под флагом Гонконга. Второй помощник капитана судна Алексей Лукашов умер 7 мая, а через 13 часов скончался третий механик Александр Червоный.
О том, что мужчины мертвы, их родственники узнали только на четвертый день, а отечественный МИД еще позже. Что стало причиной смерти сразу двух моряков пока не известно.
Александр Червоный и Николай Лукашов умерли от отека легких и внутреннего кровотечения.
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