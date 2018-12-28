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      Телефон раз в месяц, – Сенцов написал письмо об условиях в колонии в России

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      Телефон раз в месяц, – Сенцов написал письмо об условиях в колонии в России
      Телефон раз в месяц, – Сенцов написал письмо об условиях в колонии в России / life.pravda.com.ua

      Украинский политзаключенный Олег Сенцов в колонии Лабытнанги может пользоваться телефоном раз в месяц, а газеты он получает с месячным опозданием.

      Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур, пишет "Укринформ".

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      Щур рассказала об условиях в колонии, в которой находится украинский политзаключенный Олег Сенцов.

      Условия типичные, отряд примерно такой же, как в Кольченко (двухъярусные кровати, около 70-ти человек, точное количество Олег не называет), есть комната для приема пищи с холодильником, столом и полками для продуктов, электрическим чайником. Есть "красный уголок" с телевизором, который можно смотреть по расписанию,
      – рассказала Щур.

      По ее словам, по опыту посещения Кольченко в ИК-6 в Копейске, в таком "красном углу" особо нельзя уединиться.

      С писем Олега Сенцова известно, что телефоном он может пользоваться не чаще, чем раз в месяц. Кроме того, количество звонков законом не ограничено, однако существует большая очередь на звонки.

      Это еще хорошо, поскольку в других отрядах люди могут звонить не чаще, чем раз в 2-3 месяца,
      – написал Сенцов в письме.

      Более того, газеты украинскому политзаключенному идут с опозданием примерно на месяц. Однако под давлением после жалоб и огласки в Европарламенте, они к нему все же доходят. К слову, журналисты "Новой газеты", которую читает Сенцов, подписали для него свое издание на следующие полгода.

      "Новая газета" – российская газета, хорошо известная в своей стране критикой и громкими расследованиями российских политических и социальных событий. Шестеро журналистов издания, в частности Юрий Щекочихин, Анна Политковская и Анастасия Бабурова были убиты с 2001 году из-за их профессиональной деятельности.

      Последнее письмо, которое правозащитница получила от Сенцова, датировано 24-м декабря.

      Олег еще раз благодарит за посылку, которую ему вручили через месяц задержки после того, как мы обратились с жалобами в инстанции,
      – говорит Щур.

      Кроме того, стало известно, что диски с фильмами, которые подобрали Сенцову коллеги-кинематографисты, в том числе запись кастинга к фильму "Номера" по его пьесе, отправили на цензуру. Однако позже начальник УФСИН РФ по ЯНАО сообщил, что получение фильмов запрещено, поскольку режим содержания не позволяет.

      В завершение Татьяна Щур сообщает, что Олег Сенцов просил передать "привет всем хорошим людям".

      За что в России осудили Олега Сенцова?
      Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые содержатся в России и в оккупированном Крыму.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Олег Сенцов Украинцы в плену РФ Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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