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Telegram будет передавать спецслужбам данные пользователей: Дуров сделал важное уточнение

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Павел Дуров
Павел Дуров / Фото из открытых источников

Мессенджер Telegram заявил об обновлении политики конфиденциальности, которая предусматривает возможность предоставления спецслужбам данных о пользователях, которых заподозрят в терроризме. Глава Telegram Павел Дуров сделал дополнение к этому сообщению.

В частности, Дуров заверил, что передача данных, которая предполагается в новой политике конфиденциальности не распространяется на Россию.

"Telegram в России находится вне закона. Ежедневно блокируются сотни IP-адресов, чтобы прекратить доступ к сервису. В связи с этим какие-то обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России", – пояснил Дуров на странице в Telegram.

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Также он добавил, что такая новая политика должна сделать Telegram менее привлекательным для пропаганды терроризма.

"Независимо от того, будем ли мы когда-нибудь пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее привлекательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды", – добавил Дуров.

Павло Дуров

Новая политика конфиденциальности не изменит ситуацию в России

Напомним, 16 апреля суд разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram в России. При этом создатель Павел Дуров заявил, что его клуб начнет использовать встроенные механизмы для обхода блокировки.

После изменения политики конфиденциальности в Роскомнадзоре сделали заявление, что готовы разблокировать Telegram, если мессенджер выполнит решение суда и предоставит ФСБ ключи шифрования.

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Теги: Новости России Telegram Интернет Павел Дуров Техно
Источник: 24 Канал
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