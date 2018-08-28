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Telegram согласился "сливать" спецслужбам данные пользователей России

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Telegram согласился "сливать" спецслужбам данные пользователей России
Telegram согласился "сливать" спецслужбам данные пользователей России / Иллюстративное фото

Мессенджер Telegram согласился выдавать спецслужбам России по решению суда данные пользователей, которых заподозрят в терроризме. Так, Telegram собирается передавать спецслужбам IP-адреса и номера телефонов подозреваемых.

Это следует из обновленной страницы с политикой конфиденциальности мессенджера, сообщает "Медуза".

В компании заверили, что раньше никогда не раскрывали информацию о пользователях. Если это случится, то соответствующая информация будет представлена в канале  Transparency Reports в отчете, опубликованном раз в полгода.

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Представители Telegram заявили, что мессенджер не будет предоставлять переписки и ключи для дешифрования сообщений. Позиция по этому вопросу осталась неизменной, рассказал в комментарии "Интерфакс" глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"Павел Дуров (создатель Telegram) всегда говорил, что переписка не будет предоставляться никакой власти никаких стран", – сказал он.

В Роскомнадзоре при этом сообщили, что готовы разблокировать Telegram, если мессенджер выполнит решение суда и предоставит ФСБ ключи шифрования.

Напомним, 16 апреля суд разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram в России. При этом создатель Павел Дуров заявил, что его сервис начнет использовать встроенные механизмы для обхода блокировки. И уже через несколько часов после начала блокировки, которая произошла 17 апреля, весь Telegram продолжил работу без каких-либо ограничений на территории России.

Теги: Новости России Telegram Интернет Сеть ФСБ Павел Дуров Техно терроризм
Источник: 24 Канал
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