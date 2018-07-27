Телеканал "Интер" минировали в Киеве

Утром 27 июля к сотрудникам полиции Киева поступило сообщение, что помещение телеканала "Интер", которое располагается на улице Дмитриевской, 30, заминировано. В связи с этим на место прибыли взрывотехники и кинологи.

Об этом сообщил один из сотрудников вещателя, передает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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Сообщение о заминировании "Интера" поступило в милицию утром 27 июля

По словам собеседника ресурса, правоохранители каких-либо взрывоопасных предметов не обнаружили.

"Сообщение было в семь утра. Звонок оказался ложным. Сейчас все нормально, даже роллеты на окнах открыты", – отметил он.

Как пишет ресурс "Информатор", после сообщения о заминировании вход в здание закрыли и не впускали тех, кто пришел на утреннюю смену. Однако было неизвестно, эвакуировали ли сотрудников, что работали ночью.

Хотя сотрудников "Интера" не пускали внутрь, но, по их убеждению, это на работу канала не повлияло

Как убеждали работники "Интера", на работу телеканала информация о минировании не повлияла и спокойно шел эфир.

Кроме правоохранителей, на месте также дежурили медики и пожарные.



На месте инцидента работали полиция, медики и пожарные

Напомним, в середине июля от телефонных террористов пострадал рынок "Новый привоз" в Одессе.