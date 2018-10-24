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      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами

      ЦРУ 120 Читати новину українською

      Закрытая запись раздачи венгерских паспортов в консульстве в Берегово не открыла никаких неслыханных тайн. Закарпатские венгры массово получают вторые паспорта уже много лет, но почему это стало такой проблемой именно сейчас?

      Венгерский консул в Берегово поехал домой, украинский консул так же оставил Будапешт. Отношения и без того были достаточно напряженные – вспомним хотя бы прошлогодний скандал на фоне закона об образовании. Нынешнюю ситуацию сначала довели до критической точки, а потом уже решили уладить.

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      В медийном поле выглядит так, будто все закончилось. Но в действительности, нет. История с паспортами началась почти десять лет назад, и не закончится этой осенью. Паспортный скандал обнажил одну простую истину - Украина вообще не понимает, что делать с теми венгерскими паспортами, и каких уже масштабов приобрела проблема.

      В Украине есть два настоящих венгерских района - Береговский и Виноградовский. Многие местные жители не понимают ни одного языка, кроме венгерского. В приграничных селах мы ищем дома местных депутатов - накануне их фамилии вывесили на сайте "Миротворец" - якобы как предателей Украины. В частности, в этом списке Иосиф Фовриш.

      Депутат Йосип Фовріш
      Депутат Иосиф Фовриш

      Огромный дом стоит пустым. Соседи подсказывают: Иосиф Иосифович как раз поехал в Венгрию, не дождетесь. Следующий в списке Степан Гал, еще один депутат из того же райсовета, и тоже якобы с венгерским паспортом. И снова неудача.

      Отметим, что, по неофициальной информации, в венгерских районах Украины двойное гражданство имеют не менее двух третей жителей. Массово раздавать свои паспорта на Закарпатье Венгрия начала еще в 2011 году, а первый серьезный скандал на этой почве разразился осенью 2018 года, когда в интернете появилось видео.

      На самом деле это видео с раздачей венгерских паспортов в венгерском консульстве мы прекрасно знали, что это происходит, предупреждали наших венгерских коллег, но это уже доказательство. На это доказательство молчать нельзя, нужно среагировать,
      - сказал Павел Климкин.

      Украина отреагировала - предложила Венгрии забрать из Берегово своего консула. Будапешт отказался, тогда Киев объявил его персоной нон-грата. Венгрия выслала из Будапешта украинского консула - взамен.

      Заместитель главы украинского МИД подчеркивает: беда не в том, что в Берегово раздавали паспорта. Главное, что новоиспеченных венгров инструктировали, как скрыть это от украинской власти. И в том, что такие инструкции действительно существуют мы еще убедимся - на собственном опыте.

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      Новоиспеченных венгерских граждан с украинскими паспортами действительно инструктируют при любых обстоятельствах скрывать свое двойное гражданство. Они никогда не расскажут, почему завели еще один паспорт. Не подтвердят и не опровергнут. Василий Царь, врач из Закарпатья, объясняет: венгерский паспорт - то прежде всего меркантильное достояние. Никакой политики, все ради денег.

      Я знаю, что многие люди выезжали в Виноградовский и Береговский районы. Простые люди, которые имели здесь пенсию 3-4 тысячи гривен, сейчас имеют пенсию почти по тысяче долларов. В Украине люди всегда ищут выгоду,
      - сказал Василий Царь.

      Как утверждает Василий Царь, еще четыре-пять лет назад паспорта в Закарпатье могли получить даже киевляне - за взятки, платили по две-три тысячи долларов. Тогда это делали ради свободных путешествий по Европе - Венгрия уже была в Шенгенской зоне.

      Венгерские руководители считают своими соотечественниками 12% населения Закарпатья. Но они никогда не имели там собственного телевидения. Теперь это изменилось. В августе 2018 года Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания утвердил логотип "Унгвар-21" для Ужгородского 21 канала. Теперь 12 часов в сутки он передает программы на венгерском.

      Одним из основателей телекомпании стал народный депутат Украины Василий Брензович, председатель Общества венгерской культуры Закарпатья.

      Власником угорського каналу є Василь Брензович (інфографіка)
      Владельцем венгерского канала является Василий Брензович (инфографика)

      Это только формально обычный частный телеканал. На самом деле, венгероязычная редакция разместилась на территории консульства в Ужгороде. Это  охраняемая территория под дипломатической защитой. А значит этот канал работает с украинской аудиторией в интересах государства Венгрия.

      Все проблемы именно от таинственности, потому непонятно, а чего собственно венгерские власти хотят добиться, раздавая паспорта. Единый государственный орган, который наказывает в Украине венгров за двойное гражданство, это Государственная пограничная служба, но это бывает только случайно. За второй паспорт - только административное наказание, то есть небольшой штраф.

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      Генеральный прокурор Луценко еще в сентябре анонсировал, что людей с двойным гражданством, будут лишать гражданства Украины. Однако это может сделать только Президент своим решением, но никто не будет бегать за венграми и забирать паспорта.

      Почти десять лет государство не обращало на это внимания и чем дальше, тем сложнее будет решить проблему с венграми и с двойными паспортами.

      О чем молчат владельцы двух паспортов и как Венгрия следит за своими гражданами в Украине - смотрите в расследовании.

      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Венгрия Расследования Новости Закарпатья Скандал з угорськими паспортами ЦРУ
      Источник: 24 канал
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