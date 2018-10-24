Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами

Закрытая запись раздачи венгерских паспортов в консульстве в Берегово не открыла никаких неслыханных тайн. Закарпатские венгры массово получают вторые паспорта уже много лет, но почему это стало такой проблемой именно сейчас?

Венгерский консул в Берегово поехал домой, украинский консул так же оставил Будапешт. Отношения и без того были достаточно напряженные – вспомним хотя бы прошлогодний скандал на фоне закона об образовании. Нынешнюю ситуацию сначала довели до критической точки, а потом уже решили уладить.

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В медийном поле выглядит так, будто все закончилось. Но в действительности, нет. История с паспортами началась почти десять лет назад, и не закончится этой осенью. Паспортный скандал обнажил одну простую истину - Украина вообще не понимает, что делать с теми венгерскими паспортами, и каких уже масштабов приобрела проблема.

В Украине есть два настоящих венгерских района - Береговский и Виноградовский. Многие местные жители не понимают ни одного языка, кроме венгерского. В приграничных селах мы ищем дома местных депутатов - накануне их фамилии вывесили на сайте "Миротворец" - якобы как предателей Украины. В частности, в этом списке Иосиф Фовриш.



Депутат Иосиф Фовриш

Огромный дом стоит пустым. Соседи подсказывают: Иосиф Иосифович как раз поехал в Венгрию, не дождетесь. Следующий в списке Степан Гал, еще один депутат из того же райсовета, и тоже якобы с венгерским паспортом. И снова неудача.

Отметим, что, по неофициальной информации, в венгерских районах Украины двойное гражданство имеют не менее двух третей жителей. Массово раздавать свои паспорта на Закарпатье Венгрия начала еще в 2011 году, а первый серьезный скандал на этой почве разразился осенью 2018 года, когда в интернете появилось видео.

На самом деле это видео с раздачей венгерских паспортов в венгерском консульстве мы прекрасно знали, что это происходит, предупреждали наших венгерских коллег, но это уже доказательство. На это доказательство молчать нельзя, нужно среагировать,

- сказал Павел Климкин.

Украина отреагировала - предложила Венгрии забрать из Берегово своего консула. Будапешт отказался, тогда Киев объявил его персоной нон-грата. Венгрия выслала из Будапешта украинского консула - взамен.

Заместитель главы украинского МИД подчеркивает: беда не в том, что в Берегово раздавали паспорта. Главное, что новоиспеченных венгров инструктировали, как скрыть это от украинской власти. И в том, что такие инструкции действительно существуют мы еще убедимся - на собственном опыте.

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Новоиспеченных венгерских граждан с украинскими паспортами действительно инструктируют при любых обстоятельствах скрывать свое двойное гражданство. Они никогда не расскажут, почему завели еще один паспорт. Не подтвердят и не опровергнут. Василий Царь, врач из Закарпатья, объясняет: венгерский паспорт - то прежде всего меркантильное достояние. Никакой политики, все ради денег.

Я знаю, что многие люди выезжали в Виноградовский и Береговский районы. Простые люди, которые имели здесь пенсию 3-4 тысячи гривен, сейчас имеют пенсию почти по тысяче долларов. В Украине люди всегда ищут выгоду,

- сказал Василий Царь.

Как утверждает Василий Царь, еще четыре-пять лет назад паспорта в Закарпатье могли получить даже киевляне - за взятки, платили по две-три тысячи долларов. Тогда это делали ради свободных путешествий по Европе - Венгрия уже была в Шенгенской зоне.

Венгерские руководители считают своими соотечественниками 12% населения Закарпатья. Но они никогда не имели там собственного телевидения. Теперь это изменилось. В августе 2018 года Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания утвердил логотип "Унгвар-21" для Ужгородского 21 канала. Теперь 12 часов в сутки он передает программы на венгерском.

Одним из основателей телекомпании стал народный депутат Украины Василий Брензович, председатель Общества венгерской культуры Закарпатья.



Владельцем венгерского канала является Василий Брензович (инфографика)

Это только формально обычный частный телеканал. На самом деле, венгероязычная редакция разместилась на территории консульства в Ужгороде. Это охраняемая территория под дипломатической защитой. А значит этот канал работает с украинской аудиторией в интересах государства Венгрия.

Все проблемы именно от таинственности, потому непонятно, а чего собственно венгерские власти хотят добиться, раздавая паспорта. Единый государственный орган, который наказывает в Украине венгров за двойное гражданство, это Государственная пограничная служба, но это бывает только случайно. За второй паспорт - только административное наказание, то есть небольшой штраф.

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Генеральный прокурор Луценко еще в сентябре анонсировал, что людей с двойным гражданством, будут лишать гражданства Украины. Однако это может сделать только Президент своим решением, но никто не будет бегать за венграми и забирать паспорта.

Почти десять лет государство не обращало на это внимания и чем дальше, тем сложнее будет решить проблему с венграми и с двойными паспортами.

О чем молчат владельцы двух паспортов и как Венгрия следит за своими гражданами в Украине - смотрите в расследовании.