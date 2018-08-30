Телепокупки Портнова и Медведчука: как изменится информационное пространство накануне выборов

Приближаются выборы, поэтому в украинскую политику пытаются вернуться одиозные персонажи из прошлого. Телеканал NewsOne только перешел под контроль бывшего юриста Януковича Андрея Портнова, который до сих пор скрывается в Австрии. А одиозному политику Виктору Медведчуку – куму Путина – приписывают покупку телеканала "112 Украина". Хотя сам он это отрицает.

После Революции Достоинства Андрей Портнов выехал в Россию. Потом скрывался в Вене, потому что Украина объявила его в розыск. На некоторое время даже попал в санкционный список ЕС. А на этой неделе – стал руководителем украинского телеканала. Андрею Портнову, бывшему юристу Януковича и второму человеку в его Администрации, передали в управление NewsONE. За год до парламентских выборов.

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А еще один информационный канал, "112 Украина", почти одновременно стали связывать с другой одиозной фигурой – кумом Путина Виктором Медведчуком. Недавно там сменились владельцы и менеджмент, и вышло первое после долгого молчания интервью Медведчука.

На эфиры "112-го" вдруг перестали приглашать экспертов. Он начал активно критиковать власть. Зато, теперь там часто цитируют кума Путина.

Мы посчитали, что в 2017 году за весь год было 20 цитат Медведчука, а с июня по июль 2018 года 26 цитат,

– отметила глава общественной организации "Детектор медиа" Наталья Лигачева.

Все эти нововведения – не дань новому сезону. Весной на канале сменился владелец. Журналисты программы "Схемы" выяснили, что 112-й оформили на нового "лыжного инструктора". Теперь его хозяином является житель немецкой глубинки Эдуард Катц. Скромный продавец подержанных авто, жена которого работает ассистенткой дантиста. И эти порядочные немцы вдруг покупают украинский телеканал.

Изменения на самом канале могут указывать на то, что настоящими его владельцами стали совсем другие люди. Новым генпродюсером "112-го" стал Артем Марчевский – персона малоизвестная в медиапространстве, но с красноречивым политическим прошлым, которое ведет к Медведчуку. Он баллотировался в киевский горсовет по списку партии, возглавляемой неким Виктором Черным. Человеком, которого связывает с Медведчуком Федерация боевого самбо Украины: один является ее вице-президентом, а другой – почетным президентом. А машины охранников Медведчука зарегистрированы на фирму Черного. Это выяснилось, когда охранники Медведчука напали на журналистов "Радио Свобода".

Как только "Радио Свобода" опубликовало расследование о новых владельцах "112-го", канал прекратил сотрудничество с ними. Марчевский общаться с нашим телеканалом отказался, посоветовав читать его комментарии в интернете.

На "Радио Свобода" говорят, сотрудничество с "112-м" должно было продлиться до конца года. И объективных оснований снимать с эфира их сюжеты не было.

Когда вышел проект "Донбасс.Реалии" на "112-м", доля канала увеличилась в этом слоте этого дня. Проект успешный, общественно значимый, эксклюзивный,

– прокомментировала главный продюсер "Радио Свобода" Наталья Симонина.

В последние дни лета появился на канале и сам Медведчук с первым после перерыва в несколько лет интервью, в котором сыпал кремлевскими цитатами. Он призвал договариваться с террористами и не провоцировать Россию, называл Америку врагом, а украинских министров – "недоразумениями".

За год до выборов в Раду появление Портнова в NewsONE и Медведчука на "112-м" – не случайны. Их цель – провести в украинский парламент агентов Кремля, говорят эксперты.

Они делают ставку на будущие парламентские выборы. Попадут в парламент. Там будут играть дестабилизацонную роль. Будут использоваться Путиным для дестабилизации ситуации в Украине,

– убежден профессор политологии НаУКМА Алексей Гарань.

При этом за четыре года после Революции ни один топ-чиновник времен Януковича так и не оказался за решеткой. Власть пытается искать среди "предшественников" партнеров. Поэтому и появляются на украинских телеканалах люди из окружения беглого украинского и действующего российского президентов.