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Телескоп TESS начал свою работу в космосе: что будет искать аппарат

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Телескоп TESS начал свою работу в космосе
Телескоп TESS начал свою работу в космосе / NASA

Космический телескоп для поиска экзопланет TESS запустили в апреле 2018 года ,и он официально уже приступил к работе. Первые научные данные аппарат передаст на Землю уже в августе.

Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

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В мае TESS послал на Землю свой первый, тестовый снимок, но официально приступил к работе только 25 июля. Первые научные данные телескоп передаст уже в августе и далее будет связываться с Землей для передачи данных каждые 13,5 дней, когда аппарат будет ближе подлетать к Земле.

Найденные космическим телескопом кандидаты в экзопланеты будут также изучаться с помощью наземных телескопов и космического телескопа James Webb, который должен заменить Hubble. Запуск телескопа намечен на весну 2021 года. Стоит отметить, что NASA и ESA уже опубликовали список первых целей для James Webb.

Телескоп TESS позиционируется как частичная замена телескопа "Кеплер", которому осталось работать считанные месяцы из-за того, что на борту почти закончилось топливо. Новый телескоп, разработанный Массачусетским технологическим институтом и NASA, был запущен в космос 19 апреля 2018 года. Он будет так же, как и "Кеплер", искать планеты транзитным методом, отслеживая изменение блеска звезды во время прохождения планеты по ее диску. Основное отличие новой миссии заключается в том, что ученые будут исследовать объекты, удаленные не дальше, чем на 300 световых лет "Кеплер" изучал звезды в пределах трех тысяч световых лет.

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Телескоп TESS оснащен четырьмя телескопами с матрицами разрешением 16,8 мегапикселей, которые работают в спектральном диапазоне от 600 до 1000 нанометров. Каждый из этих телескопов имеет поле зрения 24 на 24 градуса, и они направлены таким образом, что вместе образуют единое поле зрения в виде вытянутой полосы. Раз в 27 дней телескоп будет менять зону наблюдения и за два года основной миссии создаст карту, которая покрывает 85 процентов всей небесной сферы.

Как телескоп TESS будет исследовать небо – смотрите видео

 

Что такое экзопланеты?
Это планеты, которые обращаются вокруг другой звезды или дрейфуют космическим пространством (то есть не относятся к планетарной системе). По состоянию на 20 января 2015 года (согласно Энциклопедии внесолнечных планет) достоверно установлено существование 1900 экзопланет в 1202 планетных системах, в 480 из которых больше одной планеты.

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Теги: NASA Техно Космос
Источник: 24 Канал
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