Телеведущая Леся Никитюк засветила стильное платье в Каннах: очаровательные фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая начинала карьеру с проекта "Рассмеши комика", стала гостем Каннского фестиваля. Звезда не только приняла участие в премьере отечественной киноленты, но и похвасталась ярким платьем.

Леся Никитюк, которая получила немалую популярность благодаря проектам "Орел и Решка" и "Вокруг М", не перестает удивлять своих поклонников стильными снимками из престижных светских мероприятий. Так, в конце апреля звезда была одной из гостей презентации новой коллекции свадебных платьев от Pronovias, которая состоялась в Испании, а теперь приехала во Францию покорять Каннский фестиваль.

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Талантливая Леся Никитюк озвучила Эрику Ван Хелсинг в украинском переводе мультфильма "Монстры на каникулах-3: Море зовет". Поэтому появление телеведущей на Каннском фестивале было знаковым, ведь во Франции она представила отечественную делегацию.

На своей странице в Instagram Леся Никитюк уже опубликовала яркие снимки с киномероприятия. На фото украинка позирует перед камерой в атласном платье сине-зеленого цвета с соблазнительным декольте. К стильному образу телеведущая подобрала эффектные босоножки на каблуке. Обыденная прическа и макияж с акцентом на глаза завершили каннский "лук" Леси Никитюк.

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 9 Тра 2018 р. о 12:54 PDT

Кроме этого, звезда анонсировала выход нового влога с голливудскими актерами и забавно рассказала о папарацци в Каннах.

Здесь их тысячи, стоит пройтись в красивом платье вдоль набережной и у тебя уже 200 фото. Но это не бесплатно, девушки. За прекрасное фото папарацци требуют 100 евро. Но если ты fashion-blogger из Хмельницкого, тебе эти фото отдадут за 5 евро,

– забавно отметила Леся Никитюк.