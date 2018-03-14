Телеведущая рассказала, как сделать себе бразильские ягодицы: фото

Спортивная телеведущая Валерия Крук считает, что каждая женщина может сделать себе бразильские ягодицы и рассказывает как это сделать.

В своем Facebook телеведущая рассказала, что летом 2015 года она очень похудела, весила около 50 килограмм (сейчас 57) и вовсе потеряла формы, а для достижения бразильской попы й нужно было 5-6 недель.

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Валерия отметила, что делала три тренировки в неделю исключительно на ягодицы, а питание было максимально обогащенный белком. То есть белок на завтрак, обед и ужин. Углеводов из рациона телеведущая не убирала. Из спортивного питания не было ничего.

"Результат был получен ровно в обещанные сроки. Поэтому, когда мне говорят, что попу невозможно накачать, я только улыбаюсь. Любую, абсолютно любую попу можно сделать больше и красивее. Но надо работать над собой и правильно питаться", — рассказала Крук.

Валерия также добавила, что ей было легче достичь результат за столь короткое время, поскольку у нее генетически есть соответствующий прогиб, а людям с изначально другими данными нужно будет потратить немного больше времени и усилий.

Телеведущая утверждает, что такие ягодицы как у нее может иметь любой.

"Главное — желание и тщательная работа над собой. Но конечно, легче лежать на диване и обвинять каждую девушку с красивой попой в пластической операции", — возмутилась Крук.

Кто такая Валерия Крук? Телеведущая и модель, более известная как Coolbaba. Валерия неоднократно снималась в пикантных фотосессиях для мужских журналов.