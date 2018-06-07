12:55
7 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
22°C 7°C
  • пятница
    26°C 13°C
  • суббота
    26°C 18°C
  • воскресенье
    25°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Усы надежды для сборной РФ. Виртуальная реальность Киселева
Вєсті Кремля
21:04, 6 июня
Вести.UA. Натурщик Татьяны Чорновол. Хитрый план Добкина
Вєсті.UA
19:48, 6 июня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, 6 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, 6 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Телеведущую Снежану Егорову госпитализировали

486 Читати новину українською
Снежана Егорова попала в больницу
Снежана Егорова попала в больницу / Фото из свободных источников

Украинская ведущая Снежана Егорова попала в больницу. Звезда записала видеообращение из больницы, обратившись со словами благодарности к своим сторонникам.

Соответствующее видео знаменитость опубликовала в социальной сети.

Снежана Егорова на кадрах без макияжа и идеальной прически. Звезда не объяснила, почему именно она попала в больницу, отметив, что хочет отдохнуть.

Читайте также: После долгой волокиты суд вынес решение по алиментам Мухарского: реакция шоумена

В видеообращении звезда обратилась ко всем, кто ее поддерживает. Снежана Егорова пошутила, что если бы ее сторонники знали, в каком госпитале он находится, то там можно было бы открывать собственный кабинет для приема. Такое внимание людей, по словам телеведущей, ей сейчас крайне необходимо, ведь она получает много гневных сообщений и критики относительно своей личной жизни.

Я хочу немного отдохнуть, подумать о себе, своем будущем, о будущем моих детей. Как вы знаете, последние пять лет я сама полностью их воспитываю и все это происходит под бесконечной волной обвинений, унижений со стороны многих людей, которые не хотят разбираться в этой ситуации,
– рассказала Снежана Егорова.

Телеведущая едва сдерживала слезы на видео и рассказала, как ей сложно разделять сумм с мамами, которые в одиночку воспитывают своих детей.

"Сегодня утром мне сварили кофе. Простые люди, женщины, они так жалеют меня, а я плачу, потому что жалею их. Я прекрасно понимаю, как сложно иногда оказаться в одиночестве, без поддержки. И я знаю много женщин, которые воспитывают сами детей, которые ежедневно пытаются улыбаться, не смотря ни на что", – добавила Снежана Егорова.

 

Напомним, что Снежана Егорова официально развелась с Антином Мухарским. У пары было 5 детей, которые остались с телеведущей. Недавно Антин Мухарский покинул Украину, пытаясь получить политическое убежище в Европе. Шоумен, который отказывается платить алименты, рассказал о трудностях своей эмигрантской жизни.

Теги: Новости Украины LifeStyle Лечение
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Няня для Гройсмана: как премьер рождаемость будет поднимать
сегодня, 12:00 Няня для Гройсмана: как премьер рождаемость будет поднимать
Наталія Лебідь 107
Київ скоро очистять від маршруток
сегодня, 08:40 Київ скоро очистять від маршруток
Ольга Бродська 3185
Главные новости 6 июня: представление на Данилюка, аудио заявления зама Супрун, рейс в Канаду
сегодня, 08:02 Главные новости 6 июня: представление на Данилюка, аудио заявления зама Супрун, рейс в Канаду
702
Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
6 июня, 22:04 Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
Максим Єфімов 415
ЧМ-1934 по футболу: диктатор на трибуне, нацистская свастика и поломанные команды
6 июня, 21:05 ЧМ-1934 по футболу: диктатор на трибуне, нацистская свастика и поломанные команды
437
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук