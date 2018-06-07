Телеведущую Снежану Егорову госпитализировали

Украинская ведущая Снежана Егорова попала в больницу. Звезда записала видеообращение из больницы, обратившись со словами благодарности к своим сторонникам.

Соответствующее видео знаменитость опубликовала в социальной сети.

Снежана Егорова на кадрах без макияжа и идеальной прически. Звезда не объяснила, почему именно она попала в больницу, отметив, что хочет отдохнуть.

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В видеообращении звезда обратилась ко всем, кто ее поддерживает. Снежана Егорова пошутила, что если бы ее сторонники знали, в каком госпитале он находится, то там можно было бы открывать собственный кабинет для приема. Такое внимание людей, по словам телеведущей, ей сейчас крайне необходимо, ведь она получает много гневных сообщений и критики относительно своей личной жизни.

Я хочу немного отдохнуть, подумать о себе, своем будущем, о будущем моих детей. Как вы знаете, последние пять лет я сама полностью их воспитываю и все это происходит под бесконечной волной обвинений, унижений со стороны многих людей, которые не хотят разбираться в этой ситуации,

– рассказала Снежана Егорова.

Телеведущая едва сдерживала слезы на видео и рассказала, как ей сложно разделять сумм с мамами, которые в одиночку воспитывают своих детей.

"Сегодня утром мне сварили кофе. Простые люди, женщины, они так жалеют меня, а я плачу, потому что жалею их. Я прекрасно понимаю, как сложно иногда оказаться в одиночестве, без поддержки. И я знаю много женщин, которые воспитывают сами детей, которые ежедневно пытаются улыбаться, не смотря ни на что", – добавила Снежана Егорова.

Напомним, что Снежана Егорова официально развелась с Антином Мухарским. У пары было 5 детей, которые остались с телеведущей. Недавно Антин Мухарский покинул Украину, пытаясь получить политическое убежище в Европе. Шоумен, который отказывается платить алименты, рассказал о трудностях своей эмигрантской жизни.