Телевизоры LG оснастили "умным помощником"
Компания LG дополнила свою линейку телевизоров интеллектуальным голосовым помощником Google Assistant. Этот ассистент будет сосуществовать с фирменным персональным помощником LG, связанными с операционной системой webOS.
Об этом пишет 3dnews.ru.
Слухи о том, что LG планирует реализовать поддержку Google Assistant, ходили еще с начала года. И вот сегодня стало известно, что интеграция Google Assistant завершена.
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Этот помощник уже доступен на ТВ-панелях LG модельного ряда 2018 года, в частности на телевизорах OLED TV и SUPER UHD TV с системой ThinQ AI.
Взаимодействовать с помощником можно при помощи голосовых команд через пульт дистанционного управления телевизора.
Кроме того, Google Assistant поможет взаимодействовать с совместимой бытовой техникой, например, с осветительными приборами
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Телевизор LG с функцией Google Assistant