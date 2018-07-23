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Телевизоры SUPER UHD от LG получат интересную функцию

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Телевизоры SUPER UHD от LG получат интересную функцию
Телевизоры SUPER UHD от LG получат интересную функцию / prostotech.com

Компания LG Electronics наладила сотрудничество с глобальным туристическим сайтом TripAdvisor. Это означает, что фотографии сервиса можно использовать для телевизоров LG OLED и SUPER UHD 2018 года.

Об этом сообщает издание prostotech.com.

Сезонные изображение с TripAdvisor уже доступны в "Галерее". Их также можно запустить с помощью голосовых команд.

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Как известно, ранее OLED-телевизоры LG поддерживали эту функцию. Теперь использование фотографий TripAdvisor в приложении "Галерея" доступное и для премиальных телевизоров SUPER UHD.

Телевізори SUPER UHD мають доступ до фото TripAdvisor

Телевизоры SUPER UHD имеют доступ к​ фото TripAdvisor

Получить доступ к изображениям просто так, тему оформления "Замечательное лето" можно добавить, произнеся "Покажи мне замечательное лето в Галерее". LG ThinQ мгновенно воссоздает соответствующие фотографии.

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Теги: Техно LG Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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