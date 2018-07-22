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Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Телятина с пряными овощами: рецепт блюда

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Телятина с пряными овощами
Телятина с пряными овощами / t-bone.ua

Многие люди отказываются от телятины, поскольку это мясо имеет специфический привкус. Однако кулинарные эксперты нашли способ приготовить необычно этот продукт, перебив его вкусовую особенность пряными овощами.

Душистая телятина в соусе – идеальное блюдо, которое не только удивит гостей необычным вкусом, но и разнообразит ежедневный рацион. Рецепт блюда – простой и доступный, а ингредиенты для приготовления мяса можно найти на любом украинском рынке.

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Как приготовить ароматную телятину в пряном соусе

Ингредиенты: 1 кг телятины, 500 г помидоров, 6 морковок, 2 красных лука, 4 стебля сельдерея, 3 зубчика чеснока, 250 г сухого белого вина, оливковое масло, специи.

Очистите помидоры от кожуры и нарежьте их кубиками. Морковь натрите на крупной терке, а лук и чеснок измельчите. Стебли сельдерея отделите от листьев и порежьте на крупные куски.

Мясо разделите на 4 части. Обжарьте его на оливковом масле до золотистого цвета. После этого посолите и поперчите телятину и отставьте на несколько минут.

На той же сковороде обжарьте лук, чеснок и морковь до золотистого цвета. Добавьте порезанные стебли сельдерея, помидоры и вино. Все протушите в течение нескольких минут. В форму для запекания выложите мясо и приготовленные овощи. Выпекайте все в духовке при 180 градусах Цельсия в течение 2 часов. За 10 минут до окончания приготовления добавьте к мясу листья сельдерея.

Кулинарные эксперты советуют при выпекании накрывать мясо пергаментом для выпечки и крышкой. Не выпекайте мясо в стеклянном сосуде.

Теги: LifeStyle Food and Drinks Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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