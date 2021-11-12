Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил морской юрист Николай Гольбин.
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Помните исчезновение моряка с судна Right Step в Рени? По моей информации (источник из Румынии), моряка нашли,
– написал он.
Николай Гольбин отметил, что вскоре тело погибшего мужчины вернут в Украину.
Тело боцмана, упавшего за борт в порту Одесской области, нашли в Румынии / ГСЧС
Инциденты на воде: что известно
- В Черновцах 13 июля во время отдыха на городском пляже, на берегу реки Прут, едва не утонул мужчина. Жизнь ему спас правоохранитель, который тоже там находился.
- В Киеве 12 июля 2-летний ребенок едва не погиб, захлебнувшись водой из бассейна. Девочку спасли патрульные, которые оперативно "откачали" девочку и отвезли в больницу.
- В Одессе на море 8-летняя девочка потеряла сознание – ее на берег вытащила мать.