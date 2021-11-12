Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил морской юрист Николай Гольбин.

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Помните исчезновение моряка с судна Right Step в Рени? По моей информации (источник из Румынии), моряка нашли,
– написал он.

Николай Гольбин отметил, что вскоре тело погибшего мужчины вернут в Украину.


Тело боцмана, упавшего за борт в порту Одесской области, нашли в Румынии / ГСЧС

Инциденты на воде: что известно