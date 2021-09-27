Тело нашли в выгребной яме: в Харьковской области расследуют загадочную смерть фельдшера

В поселке Манченки в Харьковской области загадочно погибла фельдшер-пенсионерка. Ее тело нашли 24 сентября в выгребной яме частного дома.

Жуткую находку во дворе ночью обнаружили родственники умершей. Именно они и вызвали полицию на место трагедии примерно в 23:00.

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Убийство или роковое совпадение

Тело 61-летней женщины полицейские достали из выгребной ямы, частично накрытой пластиковой крышкой.

На трупе правоохранители не обнаружили видимых признаков насильственной смерти. Однако окончательно ответы на все вопросы даст экспертиза.

Дело будут расследовать по статье Уголовного кодекса о несчастном случае.



Гайворонская спасла не одну жизнь односельчан / Фото фейсбук Дениса Люботинского

Спасала односельчан и учила медицине: кем была погибшая

Врач Денис Люботинский на личной странице в фейсбук рассказал, что умершую женщину звали Тамара Гайворонская. Всю свою жизнь она посвятила медицине, работая фельдшерицей в Люботине и Песочине.

За более 30 лет стажа в скорой помощи Тамаре Михайловне в прямом смысле обязаны жизнью сотни жителей Люботина и Манченков, где она всю жизнь прожила и оказывала неотложную помощь, в том числе и во внерабочее время,

– рассказал Люботинский.

Кроме того, он подчеркнул, что Гайворонская помогла появиться на свет не одному маленькому односельчанину прямо в карете скорой.

Еще одна заслуга женщины – поддержка молодых коллег, которые лишь начинали свою медицинскую карьеру. Автор сообщения отметил, что именно Гайворонская заложила в нем основы знаний, которые понадобились сначала в работе фельдшера, а затем и врача.

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"Несмотря на то, что Тамара Михайловна была фельдшером, а не врачом, ее знаний и навыков хватило бы на врачебный диплом – всегда старалась по максимуму оказать помощь, назначить лечение. Это была специалистка, которая не просто "довозила до больницы". Это был настоящий фельдшер скорой помощи", – вспомнил о покойной ее ученик.



Тамара Гайворонская посвятила медицине более 30 лет жизни / Фото фейсбук Дениса Люботинского

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Текст публикации Дениса Люботинского:

В эту пятницу, 24 сентября, я потерял еще одного своего Учителя, с которым делал первые шаги в медицину – трагически погибла фельдшер скорой помощи и бывший старший фельдшер нашей подстанции Гайворонская Тамара Михайловна.

Тамаре Михайловне 14 сентября исполнился 61 год. Закончила Богодуховское медучилище и всю свою профессиональную жизнь посвятила медицине.

Начав свой путь медсестрой Люботинской городской больницы, вскоре, в начале 1980-х, она перешла работать фельдшером выездной бригады скорой помощи Люботинского подстанции СШМДХР.

В 2009 году, после закрытия подстанции весь коллектив перешел работать на новую подстанцию скорой помощи в Песочине, где она работала старшим фельдшером.

В 2013 году произошла реорганизация службы скорой помощи, и Тамара Михайловна вновь вернулась работать в Люботин, на 14-е отделение экстренной помощи, откуда вышла на пенсию.

За более 30 лет стажа в скорой помощи Тамаре Михайловне в прямом смысле обязаны жизнью сотни жителей Люботина и Манченко, где она всю жизнь прожила и оказывала неотложную помощь, в том числе и во внерабочее время.

Ее руками рождены десятки люботинских и манченковских детей, которые не доехали до роддома.

Придя работать на скорую помощь в самом начале своей медицинской карьеры, я был передан под "шефство" Тамары Михайловны и глубоко благодарен ей за переданные знания и навыки, которые заложили базис моих медицинских знаний как фельдшера, а затем и как врача.

В факультетском обете сказано, что мы должны помнить и чтить своих учителей. Тамара Михайловна – мой первый учитель, которая повела меня за руку в медицину неотложных состояний.

Несмотря на то, что Тамара Михайловна была фельдшером, а не врачом, ее знаний и навыков хватило бы на врачебный диплом – всегда старалась по максимуму оказать помощь, назначить лечение. Это была специалистка, которая не просто "довозила до больницы". Это был настоящий фельдшер скорой помощи, квалификация которой вызывала уважение у всех, кого я знаю. Будем честными, большинство семейных врачей и многие врачи скорой помощи не знают и не умеют того, что могла фельдшер скорой Тамара Гайворонская. Хотя при этом регулярно получают грамоты и благодарности.

Центр экстренной помощи в порыве ежедневной лжи про успешные реанимации и другую показуху тоже "позабыл" упомянуть о трагически погибшей бывшей сотруднице...

К сожалению, добрые дела людей забываются быстро. О Тамаре Михайловне после выхода на пенсию мало кто помнил. Я прошу всех, кто ее знал, вместе работал, кого она спасала, помянуть ее по возможности провести в последний путь.

Как мне сообщили коллеги, похороны завтра в Манченках, улица Маяковского, 62 на 14:00.