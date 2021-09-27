Тело нашли в выгребной яме: в Харьковской области расследуют загадочную смерть фельдшера
Источник:полиция Харьковской области
В поселке Манченки в Харьковской области загадочно погибла фельдшер-пенсионерка. Ее тело нашли 24 сентября в выгребной яме частного дома.
Жуткую находку во дворе ночью обнаружили родственники умершей. Именно они и вызвали полицию на место трагедии примерно в 23:00.
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Убийство или роковое совпадение
- Тело 61-летней женщины полицейские достали из выгребной ямы, частично накрытой пластиковой крышкой.
- На трупе правоохранители не обнаружили видимых признаков насильственной смерти. Однако окончательно ответы на все вопросы даст экспертиза.
- Дело будут расследовать по статье Уголовного кодекса о несчастном случае.
Гайворонская спасла не одну жизнь односельчан / Фото фейсбук Дениса Люботинского
Спасала односельчан и учила медицине: кем была погибшая
Врач Денис Люботинский на личной странице в фейсбук рассказал, что умершую женщину звали Тамара Гайворонская. Всю свою жизнь она посвятила медицине, работая фельдшерицей в Люботине и Песочине.
За более 30 лет стажа в скорой помощи Тамаре Михайловне в прямом смысле обязаны жизнью сотни жителей Люботина и Манченков, где она всю жизнь прожила и оказывала неотложную помощь, в том числе и во внерабочее время,
– рассказал Люботинский.
Кроме того, он подчеркнул, что Гайворонская помогла появиться на свет не одному маленькому односельчанину прямо в карете скорой.
Еще одна заслуга женщины – поддержка молодых коллег, которые лишь начинали свою медицинскую карьеру. Автор сообщения отметил, что именно Гайворонская заложила в нем основы знаний, которые понадобились сначала в работе фельдшера, а затем и врача.
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"Несмотря на то, что Тамара Михайловна была фельдшером, а не врачом, ее знаний и навыков хватило бы на врачебный диплом – всегда старалась по максимуму оказать помощь, назначить лечение. Это была специалистка, которая не просто "довозила до больницы". Это был настоящий фельдшер скорой помощи", – вспомнил о покойной ее ученик.
Тамара Гайворонская посвятила медицине более 30 лет жизни / Фото фейсбук Дениса Люботинского
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Текст публикации Дениса Люботинского:
В эту пятницу, 24 сентября, я потерял еще одного своего Учителя, с которым делал первые шаги в медицину – трагически погибла фельдшер скорой помощи и бывший старший фельдшер нашей подстанции Гайворонская Тамара Михайловна.
Тамаре Михайловне 14 сентября исполнился 61 год. Закончила Богодуховское медучилище и всю свою профессиональную жизнь посвятила медицине.
Начав свой путь медсестрой Люботинской городской больницы, вскоре, в начале 1980-х, она перешла работать фельдшером выездной бригады скорой помощи Люботинского подстанции СШМДХР.
В 2009 году, после закрытия подстанции весь коллектив перешел работать на новую подстанцию скорой помощи в Песочине, где она работала старшим фельдшером.
В 2013 году произошла реорганизация службы скорой помощи, и Тамара Михайловна вновь вернулась работать в Люботин, на 14-е отделение экстренной помощи, откуда вышла на пенсию.
За более 30 лет стажа в скорой помощи Тамаре Михайловне в прямом смысле обязаны жизнью сотни жителей Люботина и Манченко, где она всю жизнь прожила и оказывала неотложную помощь, в том числе и во внерабочее время.
Ее руками рождены десятки люботинских и манченковских детей, которые не доехали до роддома.
Придя работать на скорую помощь в самом начале своей медицинской карьеры, я был передан под "шефство" Тамары Михайловны и глубоко благодарен ей за переданные знания и навыки, которые заложили базис моих медицинских знаний как фельдшера, а затем и как врача.
В факультетском обете сказано, что мы должны помнить и чтить своих учителей. Тамара Михайловна – мой первый учитель, которая повела меня за руку в медицину неотложных состояний.
Несмотря на то, что Тамара Михайловна была фельдшером, а не врачом, ее знаний и навыков хватило бы на врачебный диплом – всегда старалась по максимуму оказать помощь, назначить лечение. Это была специалистка, которая не просто "довозила до больницы". Это был настоящий фельдшер скорой помощи, квалификация которой вызывала уважение у всех, кого я знаю. Будем честными, большинство семейных врачей и многие врачи скорой помощи не знают и не умеют того, что могла фельдшер скорой Тамара Гайворонская. Хотя при этом регулярно получают грамоты и благодарности.
Центр экстренной помощи в порыве ежедневной лжи про успешные реанимации и другую показуху тоже "позабыл" упомянуть о трагически погибшей бывшей сотруднице...
К сожалению, добрые дела людей забываются быстро. О Тамаре Михайловне после выхода на пенсию мало кто помнил. Я прошу всех, кто ее знал, вместе работал, кого она спасала, помянуть ее по возможности провести в последний путь.
Как мне сообщили коллеги, похороны завтра в Манченках, улица Маяковского, 62 на 14:00.