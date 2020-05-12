Тело военного с простреленной головой нашли на территории элитной военной части в Киеве

В воскресенье в Киеве на территории военной части обнаружили тело украинского военного. У него было огнестрельное ранение головы.

Тело обнаружили около 16.00 в воскресенье, 11 мая, на территории поста выездной охраны воинской части А0139, сообщили в Военной службе правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

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Находился ли в это время военнослужащий на посту – не указано. На месте происшествия работали группа оперативного реагирования Центрального управления ВСП и работники национальной полиции.

Пока в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное преступление по факту гибели военнослужащего. Следствие продолжается.

Что известно об элитной воинской части А0139

Стоит отметить, что военная часть А0139 – это 101-я отдельная бригада охраны Генерального штаба. Это элитное соединение в составе Вооруженных Сил Украины, которое подчиняется непосредственно начальнику Генерального штаба – Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины.

"Чтобы попасть в 101-ю бригаду, необходимо иметь отличное здоровье, рост не менее 175 сантиметров, быть из благополучной семьи, не иметь приводов в полиции, иметь полное среднее образование и успешно пройти ряд психологических тестов. Также у призывников не должно быть дефектов лица, шеи, кистей рук, татуировки на открытых участках тела. Представители бригады лично отбирают всех кандидатов для прохождения службы", – говорится в описании бригады.

Эта элитная воинская часть находится в Киеве на проспекте Победы, 55. Там же – и Центральное управление военной службы правопорядка по городу Киеву и Киевской области.