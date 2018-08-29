Тело Ареты Франклин в красной мини-платье перевезли в музей в позолоченном гробу: фото

Американская певица Арета Франклин умерла 16 августа 2018 года после тяжелой борьбы с раком. Тело умершей "королевы соула" находится в Музее истории афроамериканцев Чарльза Райта в Детройте, штата Мичиган.

В музее тело умершей звезды пробудет два дня. Известно, что фанаты съезжаются со всех концов страны, чтобы попрощаться с Аретой. Более 200 человек ночевали на улице возле музея, чтобы первыми отдать дань памяти. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Тело Ареты находится в золотом гробу и одето в красное коктейльное платье, а на ноги покойной певицы надели красные туфли на шпильках. Отмечается, что Арета хотела запомниться своим поклонникам красивой.



Тело Ареты Франклин перевезли в музей на два дня

Член управления музея Майор Грин заявил, что поза и наряды Ареты символизируют ее достоинство и женственность.

"Перед нами королева. Она такая красивая! А эти туфли говорят лишь об одном: дева остается девой до конца", – добавил он.



Тело Ареты Франклин перевезли в музей на два дня



Тело Ареты Франклин перевезли в музей на два дня

Церемония похорон состоится в Детройте в пятницу, 31 августа.

Кто такая Арета Франклин?

Известная соул и ритм-энд-блюз-певица. Первая женщина, имя которой появилось в Зале славы рок-н-ролла. В 2008 году журнал Rolling Stone признал Арету Франклин величайшей певицей в истории.