Тело Ареты Франклин в красной мини-платье перевезли в музей в позолоченном гробу: фото
Американская певица Арета Франклин умерла 16 августа 2018 года после тяжелой борьбы с раком. Тело умершей "королевы соула" находится в Музее истории афроамериканцев Чарльза Райта в Детройте, штата Мичиган.
В музее тело умершей звезды пробудет два дня. Известно, что фанаты съезжаются со всех концов страны, чтобы попрощаться с Аретой. Более 200 человек ночевали на улице возле музея, чтобы первыми отдать дань памяти. Об этом сообщает издание Daily Mail.
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Тело Ареты находится в золотом гробу и одето в красное коктейльное платье, а на ноги покойной певицы надели красные туфли на шпильках. Отмечается, что Арета хотела запомниться своим поклонникам красивой.
Тело Ареты Франклин перевезли в музей на два дня
Член управления музея Майор Грин заявил, что поза и наряды Ареты символизируют ее достоинство и женственность.
"Перед нами королева. Она такая красивая! А эти туфли говорят лишь об одном: дева остается девой до конца", – добавил он.
Тело Ареты Франклин перевезли в музей на два дня
Тело Ареты Франклин перевезли в музей на два дня
Церемония похорон состоится в Детройте в пятницу, 31 августа.
Кто такая Арета Франклин?
Известная соул и ритм-энд-блюз-певица. Первая женщина, имя которой появилось в Зале славы рок-н-ролла. В 2008 году журнал Rolling Stone признал Арету Франклин величайшей певицей в истории.