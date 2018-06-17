Тело обезглавлено и вылетела челюсть: ужасная гибель сразу двух людей произошла в Киеве (18+)
После 23:00 16 июня в Киеве возле торгово-развлекательного комплекса Ocean Plaza поезд сбил насмерть двух человек, в возрасте от 30 до 35 лет. Оба погибли на месте мгновенно.
Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.
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"Под путепроводом с ТРЦ Ocean Plaza поезд сбил сразу двух людей, которые решили перебежать пути прямо перед самым поездом. Без малейших шансов на выживание", – говорится в посте.
По информации ресурса dtp.kiev.ua, одного из погибших практически обезглавлено и у него вылетела челюсть. Также отмечается, что все пути покрыты следами крови.
Журналисты добавляют, что инцидент произошел на переходе и такие случаи здесь происходят регулярно.
Напомним, в начале апреля на Киевщине под поезд попал мужчина, но работники станции фактически его оставили умирать на пути.
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