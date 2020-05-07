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      Тело пропавшей в Одесской области 14-летней девочки нашли на берегу лимана: фото

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      Пропавшую в Одесской области Алину Недову нашли мертвой
      Пропавшую в Одесской области Алину Недову нашли мертвой / Фото Нацполиции

      В селе Роксоланы Овидиопольского района Одесской области 6 мая пропала 14-летняя девушка. Ее нашли мертвой 7 мая на берегу Днестровского лимана.

      Внешних признаков насилия на теле девушки не обнаружено, сообщили в полиции.

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      Причины и обстоятельства гибели ребенка будут установлены в ходе следствия. В частности, после получения выводов судебно-медицинской экспертизы.


      Скала над Днестровским каньоном, где нашли девушку / фото Нацполиции

      Накануне в Овидиопольском районе полиция объявила в розыск 14-летнюю Алину Недову. Она ушла из дома утром 6 мая, а по состоянию на вечер так и не вернулась.

      Аліна Недова
      14-летняя погибшая Алина Недова / фото Нацполиции

      Сейчас правоохранители расследуют все обстоятельства, которые могли привести к гибели ребенка. Уголовное производство открыто по статье об умышленном убийстве.

      Село Роксоланы Одесской области: карта

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Одессы Полиция Жертвы Дети и несовершеннолетние Новости Украины
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