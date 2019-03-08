Тело участника войны на Донбассе посреди улицы обнаружили в Днепре

Около 9:30 утра 8 марта в Днепре на Сичеславской Набережной обнаружили бездыханное тело мужчины. Впоследствии правоохранители выяснили, что он был военнослужащим.

В частности, патрульные, прибывшие на место инцидента, нашли во внутреннем кармане его куртки удостоверение военнослужащего и паспорт. Также полицейские выяснили, что он был участником боевых действий на Донбассе. Погибший родился в 1975 году, пишет "Информатор".

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На кадрах, которые опубликовал ресурс, видно, что мужчина был одет в военную форму. Следов насильственной смерти правоохранители не обнаружили, правда, у мужчины из носа шла кровь.

Кроме патрульной полиции, на месте также работала следственно-оперативная группа. Причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза.

Журналисты 24 канала пока проверяют, соответствует ли эта информация действительности.

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Это уже, к сожалению, не первый случай гибели украинских военных не на передовой. В частности, в середине февраля в Одессе в одном из домов обнаружили тело 29-летнего мужчины. Как установили правоохранители, что он совершил самоубийство с помощью повешения.

Впоследствии в полиции области журналистам 24 канала рассказали, что погибший является военнослужащим-контрактником. Служил в части, что базируется в Одесской области. А в областной центр прибыл только на выходные, взяв краткосрочный отпуск. Его мертвое тело обнаружила мать утром.