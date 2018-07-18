Тело украинского туриста, которого убил россиянин в Турции, доставят домой в четверг

Тело украинского туриста, который умер в турецкой больнице после драки с россиянином, доставят спецбортом в запорожский аэропорт. Произойдет это в четверг, 19 июля.

Об этом сообщает Укринформ.

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"По предварительной информации, тело погибшего туриста должны доставить в 10.10 в четверг. Это будет самолет авиакомпании "Роза ветров", – прокомментировали в администрации КП "Международный аэропорт "Запорожье.

Напомним, 57-летний гражданин Украины умер в одной из больниц Турции. Он неделю пролежал в коме после того, как его избил турист из России. Житель Запорожья Андрей Сова получил тяжелые травмы. Его госпитализировали из Ганита holiday village, что в турецком городе Аланья. Мужчину без сознания доставили в больницу, и неделю он находился в коме. 14 июля стало известно, что, так и не приходя в сознание, он умер.