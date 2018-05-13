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Тело в баке стиральной машины: жуткая смерть ребенка произошла в России

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Стиральная машинка (иллюстративное фото)
Стиральная машинка (иллюстративное фото) / Соцсети

Накануне в Республике Саха, входящей в состав российской Якутии, в заполненной водой стиральной машинке женщина обнаружила тело своей малолетней дочери.

Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ в регионе.

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Отмечается, что инцидент произошел в селе Сунтар.

По словам следователей, девочке было 1,5 года, а она утонула в стиральной машине с вертикальной загрузкой марки "Фея".

«По данным следствия, в вечернее время жительница села находилась дома со своей малолетней дочерью и занималась стиркой белья. Во время развешивания белья женщина покинула помещение, в котором осталась ее дочь, а, вернувшись, обнаружила тело девочки в баке стиральной машины без признаков жизни», – рассказывают в ведомстве.

Добавим, что на месте трагедии работала следственно-оперативная группа. По факту смерти 1,5-летнего ребенка продолжается процессуальная проверка, в рамках которой проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

По результатам будет принято предусмотренное законом решение.

Теги: Криминальные новости Жертвы Новости России Дети
Источник: 24 Канал
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