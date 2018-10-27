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      Телохранитель Меган Маркл: почему герцогиню защищает женщина – объяснение с фото

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      У Меган Маркл личный охранник – женщина
      У Меган Маркл личный охранник – женщина / GettyImages

      Первый выход герцогини Сассекской Меган Маркл без принца Гарри на Фиджи вызвал шквал обсуждений в сети. Жена британского принца общалась с продавщицей, однако толпу людей вокруг стало сложно контролировать. После этого личный охранник Меган эвакуировала беременную герцогиню. Как оказалось, охраняла ее женщина.

      Имя телохранителя Меган пока осталось неизвестным, однако инсайдеры сообщают, что она работает несколько месяцев и сопровождает королевскую чету во время всего тура по странам Содружества наций.

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      Мы рассмотрели последние выходы герцогов Сассекских в мир. Так, женщина-охранник постоянно присутствовала с Меган Маркл.

      Меган Маркл во время путешествия в Австралию

      Почему работать телохранителем наняли женщину? Западные СМИ отмечают, что главной причиной является "незаметность" – на женщин меньше обращают внимания, ведь общество привыкло видеть рядом с публичными людьми охранников-мужчин.


      Меган Маркл во время путешествия в Австралию

      Меган Маркл во время путешествия в Австралию

      Кроме того, личный телохранитель должен находиться с герцогиней круглосуточно. Тем самым, это удобнее и комфортнее для жены принца Гарри быть в компании женщин.

      Меган Маркл во время путешествия в Австралию

      Что интересно, другие представительницы королевской семьи также выбирают охранников женского пола. К примеру, жена принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз.

      Меган Маркл во время путешествия в Австралию

      Меган Маркл во время путешествия в Австралию

      Меган Маркл во время путешествия в Австралию

      У Кейт Миддлтон также личный охранник – сержант Эмма Проберт, которая работает на королевский дворец с 2010 года и уже считается близким другом семьи. 



      Кейт Миддлтон с телохранителем

      Теги: Австралия LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Кейт Миддлтон
      Источник: 24 канал
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