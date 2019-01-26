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      "Темная сторона Кремля": в сети появился огромный сбор документов, разоблачающих действия России

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      "Темная сторона Кремля": в сети появился огромный сбор документов, разоблачающих действия России
      / Фото из открытых источников

      Проект DDoSecrets website разместил в анонимной сети в зашифрованном виде масштабную коллекцию электронной переписки, полученную путем хакерских взломов и утечек информации. Все документы – в публичном доступе, большинство из них касаются агрессии России в Украине и отношений Кремля с РПЦ.

      Объем собранного материала – 175 гигабайт, пишет The New York Times.

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      Издание отмечает, что сайтом занимается менее 20 человек, живущих в разных странах. Большинство документов важны для понимания российской войны в Украине, а также связей между Кремлем и Русской православной церковью. Их публиковали ранее, однако теперь собрали в новую коллекцию.

      Полученные архивы электронных писем и внутренних документов были размещены по всему Интернету, а новая коллекция стремится собрать все в одном месте,
      – говорится в материале.

      В группе DDoSecrets отметили, что основные файлы новой коллекции под названием "Темная сторона Кремля" включают "сотни тысяч сообщений и файлов российских политиков, журналистов, олигархов, религиозных деятелей и националистов/террористов в Украине".

      В частности, сюда также попал объемный архив материалов с МВД России, который WikiLeaks отказался публиковать в 2016 году.

      Среди прочих, активисты обнародовали много российских электронных писем и материалов, полученных хакерской группой "Шалтай-Болтай", документы российского экспортера оружия "Рособоронэкспорт". В список попали и материалы по фальсификации истории падения на Украине малайзийского пассажирского самолета рейса МН17 в 2014 году.

      Сайт работает примерно по модели WikiLeaks – приглашая хакеров и информаторов отправлять конфиденциальные документы. Обнародование этой информации многие восприняли как символическое "возмездие" России за кибератаки во время президентской кампании в США 2016 года.

      В то же время Россия за 2018 год осуществила 190 провокаций, чтобы дестабилизировать украинское общество. В частности, российские хакеры не раз пыталась помешать работе государственных органов.

      Что такое WikiLeaks?Международная организация, занимающаяся утечками секретной информации и ее последующей публикацией на своем сайте. Источники информации всегда остаются анонимными. Организация была основана в декабре 2006 усилиями австралийца Джулиана Ассанжа. Несмотря на свое название, Wikileaks не является вики-сайтом – читатели не могут менять его содержание.

      Теги: Новости России Хакерская атака Кибербезопасность хакеры Wikileaks Новости политики
      Источник: 24 Канал
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